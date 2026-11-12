В Україні у п'ятницю вимикатимуть світло: графіки на 13 листопада

Електроенергія буде відсутня від 6 до 12 годин на добу.

У п'ятницю, 13 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго", для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень від 1,5 до 3 черг (від 6 до 12 годин на добу).

"Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

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Актуальні графіки відключень "Укренерго" радить перевіряти на офіційних сторінках конкретного обленерго.

Ситуація в енергетиці України – останні новини

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що 12 листопада часткові знеструмленння зафіксували в дев’яти областях. У більшості регіонів України запроваджено графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності.

Деякі великі українські міста можуть опинитися у блекауті до двох тижнів – ймовірність цього доволі висока, вважає керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. Найгірша ж ситуація з енергопостачанням складається, зокрема, у Києві, Одесі та Дніпрі.

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