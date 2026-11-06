В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки на 7 листопада

Обсяг відключень для населення складе від 2 до 4 черг, тобто від 8 до 16 годин.

Завтра, 7 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Так, з 00:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень для населення складе від 2 до 4 черг, тобто від 8 до 16 годин.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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При цьому в "Укренерго" звертають увагу, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись, і радять споживачам стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Відключення світла в Україні

Сьогодні, 6 листорада, у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях вимушено запроваджували аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Як повідомили в "Укренерго", це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві найгірша ситуація з енергопостачанням по країні. За його словами, досягнуто домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що Росія атакує розподільчі підстанції, пошкодження яких може призводити до відключень одразу в кількох мікрорайонах, а постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад.

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