Електроенергію подаватимуть за графіками.

У суботу, 21 листопада, у частині областей України діятимуть обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для побутових споживачів запровадять обсягом від півтори до трьох черг (має відповідати тривалості 6-12 годин), інформує "Укренерго".

Графіки погодинних відключень для населення будуть діяти цілодобово. Так само протягом суботи обмежуватимуть потужності для промисловості та бізнесу.

Причиною обмежень є систематичні обстріли російськими окупантами об’єктів генерації та передачі електроенергії дронами та ракетами.

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Енергетики попереджають, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Отримати актуальну інформацію щодо стану справ з електроенергією можна за потреби на офіційних ресурсах обленерго.

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Стан енергосистеми України – прогнози експертів

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає, що строки відновлення електропостачання для споживачів після масштабної атаки російських окупантів 20 листопада поки важко оцінити, проте надскладних викликів ця атака перед українськими енергетиками не поставила.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попереджає, що за негативного сценарію ворог буде системно бити по підстанціях в столичному регіоні і лініях електропередачі. Тоді можна очікувати відключення в Києві до 20 годин на добу.

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