У Києві та низці областей ввели екстрені відключення: хто зараз без світла

Опубліковані графіки відключень наразі не діють.

У неділю, 8 листопада, у низці регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії, графіки наразі не діють.

Як повідомляє ДТЕК, за командою "Укренерго" екстрені обмеження діють у Києві, Київській області та Дніпрі.

Відповідно, графіки погодинних обмежень не діють, тож не варто орієнтуватися на оприлюднений розклад.

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Про зміни в ситуації енергетики повідомлятимуть на офіційних ресурсах, тож українцям рекомендують стежити за оновленнями.

За повідомленням Укренерго, наразі запроваджені аварійні відключення електроенергії також у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

"Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми", - наголошують у компанії.

На Дніпропетровщині ситуація також залишається вкрай складною.

"Очікується, що вже до кінця доби вдасться відновити електропостачання всіх споживачів. Проте на першому етапі через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово", - повідомляють в Укренерго.

Відключення світла в Україні

7 листопада у ДТЕК повідомляли, що через російськиі обстріли ситуація зі світлом може змінюватися кілька разів на годину. Зокрема, внаслідок атаки ворога у ніч проти 7 листопада було пошкоджено енергооб’єкт ДТЕК у Київській області та підстанції "Укренерго", через які електроенергія з АЕС надходить до Києва, області та інших регіонів центральної України.

Сергій Козир, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу", зауважив, що російські загарбники цілеспрямовано завдають ударів по пʼятьох підстанціях напругою 330 кВ, які утворюють енергетичне кільце Києва та забезпечують передачу електроенергії до столиці.

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