Імпорт із Саудівської Аравії зріс до восьмимісячного максимуму, а закупівлі з ОАЕ впали до семимісячного мінімуму.

Індія у жовтні збільшила імпорт нафти до рекордного рівня, який склав понад 5 мільйонів барелів на добу. При цьому Росія залишається найбільшим постачальником "чорного золота".

Агентство Reuters повідомляє, що імпорт із Саудівської Аравії зріс до восьмимісячного максимуму – близько 790 000 барелів на добу, тоді як закупівлі з ОАЕ впали до семимісячного мінімуму – 612 000 барелів на добу.

При цьому Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти та наростила експорт із порту Янбу на Червоному морі після атак, що пошкодили її нафтопровід "Схід-Захід". Крім того, за словами індійських джерел у нафтопереробній галузі, королівство запропонувало знижки на нафту, щоб компенсувати високі транспортні витрати, що зробило його "чорне золото" більш конкурентоспроможним порівняно з поставками від інших близькосхідних виробників та Росії.

Відео дня

Згідно з даними, у жовтні імпорт нафти до Індії досяг рекордного рівня – 5,58 млн барелів на добу, що на 4,7% більше, ніж у вересні, і на 6,9% більше, ніж роком раніше. Водночас імпорт російської нафти зріс на 3,5% порівняно з вереснем і становив 1,85 млн барелів на добу, що становить близько третини від загального обсягу закупівель Індії.

Російська нафта у світі – останні новини

"Чорне золото" з РФ стало "токсичним" для більшості країн через санкції, введені у зв’язку з вторгненням в Україну. Водночас нечисленні покупці також скорочують обсяги закупівель з різних причин. Так, у серпні 2026 року Туреччина скоротила обсяги закупівлі російської нафти через українські атаки дронів, які порушили роботу російських чорноморських нафтових терміналів.

Незважаючи на плачевну ситуацію, у жовтні вартість морського експорту російської нафти сягнула 2,76 млрд доларів – це найвищий показник від початку повномасштабної війни проти України.

Вас також можуть зацікавити такі новини: