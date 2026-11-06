Без тепла, води та світла: чиновник прогнозує 'комунальний апокаліпсис' для 2 мільйонів киян

Дніпровський, Дарницький і Деснянський райони значною мірою залежать від централізованого теплопостачання з великих ТЕЦ.

На Лівому березі Києва під загрозою комунальної катастрофи перебувають 1,5-2 мільйона людей через відсутність альтернативного опалення, водо- та електропостачання. Про це заявив голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі "Вікна Новини", коментуючи ситуацію з підготовкою столиці до опалювального сезону.

"На Правому березі є міні-ТЕЦ, і є шанс, що щось буде працювати. Лівому берегу, приблизно 1,5-2 млн людей, загрожує катастрофа і комунальний апокаліпсис", - сказав Бахматов.

За його словами, опалення значної частини Лівого берега залежить від роботи ТЕЦ-4, ТЕЦ-6 та частково ТЕЦ-5. Водночас ТЕЦ-6, яка є одним із ключових джерел теплопостачання, зазнавала російських ударів протягом усіх років повномасштабної війни, а в січні цього року її роботу остаточно зупинили.

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"У нас один засіб опалення – це ТЕЦ-6. По ній били всі ці п'ять років, цього року в січні її добили, опалення зупинилося. Далі Кличко (мер Києва Віталій Кличко, - УНІАН) приймає план стійкості на 37 млрд грн. Ми чекали, що буде щось працювати, тому що це план секретний, нічого він району не доповів", – сказав Бахматов.

Він зазначив, що на початку опалювального сезону опалення у школах запустили, однак уже за тиждень його знову припинили. Наразі, за його словами, ТЕЦ не працює, а повноцінних альтернативних джерел тепла для районів, які залежать від неї, немає.

"Води немає, опалення немає, електрики немає. Дубля на воду, електропостачання, опалення не зроблено", – наголосив він.

Бахматов також поставив під сумнів ефективність використання бюджетних коштів, виділених на підготовку столиці до кризових ситуацій.

За словами Бахматова, найбільші ризики виникають саме для мешканців Лівого берега столиці. Йдеться про Дніпровський, Дарницький і Деснянський райони, які значною мірою залежать від централізованого теплопостачання з великих ТЕЦ. Він наголосив, що тип житлової забудови не має вирішального значення: ані старі будинки, ані новобудови не зможуть забезпечити себе теплом, якщо в централізованій системі не буде теплоносія.

Крім того, Бахматов згадав про свою давню пропозицію рити вигрібні туалети. За його словами, неназваний депутат припустив, що така потреба може бути актуальною для всього Києва.

Вперше відповідна пропозиція від Бахматова пролунала ще у січні 2026 року, але лише для Троєщини. Суспільство очікувано зустріло дану ініціативу без особливого ентузіазму.

Експерти критикували цю ідею через антисанітарію та неможливість облаштування таких об'єктів у межах міста. Зокрема, енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначав, що таке рішення не витримує жодної критики через порушення санітарних норм, а також неможливість рити такі ями посеред вулиць, де під землею проходять комунікації та протікають ґрунтові води. Натомість куди ефективнішим рішенням для міста було б встановлення розподілення генерації та автономних джерел живлення.

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