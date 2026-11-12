Китай пробурив морське дно майже на 6 км і знайшов поклади, які вважали недосяжними

Нові технології сейсморозвідки допомогли дістатися палива.

Китайські нафтовики дісталися покладів, до яких ще донедавна було майже неможливо підступитися. Свердловину пробурили просто в морі, крізь товщу вулканічної породи, і вона виявилася дуже продуктивною. Про це пише Reuters.

Як оголосила у четвер державна Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC), свердловину пробурили на глибину понад 5 тисяч метрів у Бохайській затоці – невеликому внутрішньому морі біля північно-східного узбережжя Китаю, де вже зосереджені одні з найбільших нафтових родовищ країни.

Зазначається, що свердловина розташована в центральній частині затоки поблизу западини Бочжун – найбільшої та найбагатшої на вуглеводні улоговини в регіоні. Бурильники натрапили на газоносний шар завтовшки понад 120 метрів, а кінцева глибина свердловини сягнула 5770 метрів. Під час випробувань вона давала близько 800 тисяч кубометрів природного газу на добу та невеликий обсяг нафти. У CNOOC зазначають, що це відкриває перспективи для пошуку газу в надглибоких вулканічних породах під морським дном.

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Таким чином Пекін прагне зміцнити енергетичну самостійність, щоб менше залежати від інших країн. Китай видобуває близько 4,3 мільйона барелів нафти на добу і входить до світових лідерів за цим показником, проте власного ресурсу не вистачає, тож країна залишається найбільшим імпортером нафти у світі.

За словами головного наукового співробітника та головного геолога CNOOC Сюй Чангуя, останніми роками компанія приділяє особливу увагу вивченню формування покладів на великій глибині та створює для цього власні технології.

"Це дуже позитивний прорив для прискорення розвідки на надвеликих глибинах у Бохайській затоці та для створення в регіоні великої газоносної провінції обсягом у трильйон кубометрів", – заявив Сюй Чангуй.

У CNOOC пояснюють, що геологія на таких глибинах вкрай складна, тому спрогнозувати розташування покладів непросто. Щоб вирішити цю проблему, компанія самостійно розробила технології глибоководної тривимірної сейсмічної розвідки та методи пошуку покладів у так званих "похованих пагорбах" – давніх формаціях, прихованих глибоко під товщею порід.

Видобуток газу - інші новини

Нагадаємо, в Середземному морі нове газове родовище знайшов Єгипет. Розвідувальна свердловина "Насім-1X" натрапила на газоносний шар товщиною близько 15 метрів. За попередніми оцінками, там може бути приблизно 5,6 млрд кубометрів газу. Щоб почати видобуток якнайшвидше, свердловину планують з'єднати 22-кілометровою трубою з газопроводом, який уже працює.

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