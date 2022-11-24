На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня.

У Києві на цей час без електропостачання через аварійні відключення залишається 25% житлового фонду.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, зазначивши, що громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний.

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% житлового фонду міста", - йдеться у повідомленні.

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Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.

"На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у першій половині дня", - зазначили у КМВА.

Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.

Війна та удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України заявило про те, що в енергосистемі стався блекаут.

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