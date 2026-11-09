Країна-сусідка України повністю відмовляється від російського газу

Також лідерка країни заявила про про запуск лінії електропередачі, яка зʼєднає державу з сусідньою Румунією.

Молдова оголосила про припинення купівлі російського газу. Відповідну заяву опублікувала в соцмережі Х президентка країни Мая Санду.

"Десятиліттями Москва використовувала енергетику, щоб шантажувати нас. Більше ні: Молдова не купує російського газу", – йдеться в повідомленні.

Також Санду заявила про про запуск лінії електропередачі, яка зʼєднає країну з сусідньою Румунією.

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"Сьогодні ми запустили лінію електропередачі Вулканешти-Кишинів, яка з'єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою", – додала вона.

За словами президентки країни, згодом мають зʼявитися ще дві лінії електропередачі до Румунії.

Російські енергоресурси на світових ринках

Доходи Росії від нафти й газу досягли півторарічного рекорду. Дані Мінфіну РФ свідчать, що на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану і подальшого здорожчання нафти доходи російського бюджету сягнули найвищого показника з квітня 2025 року. У жовтні вони становили 1,122 трлн рублів (близько 13,7 млрд дол.).

Раніше ж Угорщина заявила, що має намір припинити імпорт російського природного газу до осені 2027 року – відповідно до графіку, за яким рухається в цьому напрямку весь Європейський Союз. Повідомлялося, що тамтешня енергетична компанія MOL готує свої нафтопереробні заводи до потенційного використання сировини не з Росії.

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