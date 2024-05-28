Зазначається, що вартість електроенергії з доставкою становить близько 8 гривень за кіловат-годину з ПДВ.

Підтримання низьких тарифів для українців можливе завдяки "Енергоатому" та "Укргідроенерго", які покривають різницю між тарифом для населення та ринковою ціною своїми коштами. Тарифи на світло доведеться підвищувати, бо у компаній більше немає ресурсу для покриття різниці.

"Ринкова вартість енергії від виробників сьогодні становить близько 4 гривень за кіловат-годину, а з 1 червня очікується зростання. Тариф на передачу мережами НЕК "Укренерго" становить 63 копійки. Тариф на розподіл обленерго відрізняється в різних областях залежно від будови мереж, структури та обсягів споживання, але його середнє значення по Україні - близько 1,8 гривні. Постачання в середньому коштує 15 копійок. Якщо скласти всі ці складові ціни, виходить, що собівартість енергії з її доставкою становить близько 6,6 гривні за кіловат-годину без ПДВ або близько 8 гривень за кіловат-годину з ПДВ", - пояснив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Він зазначив, що такий тариф - велике фінансове навантаження для громадян, тому він має стати компромісом між економікою і політикою: між реальною вартістю енергії, фінансовими можливостями двох держкомпаній, що дотують тарифи, і можливістю українців платити.

Відео дня

"Яким буде остаточне рішення, зараз сказати складно. Сьогодні триває непроста дискусія. Однак вона має найближчими днями закінчитися рішенням, покликаним зберегти працездатність енергосистеми", - підсумував Бойко.

Тарифи на світло - останні новини

Із 26 квітня Кабмін затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2,64 гривні за кіловат до кінця травня цього року.

Розмови про підвищення тарифів на електроенергію з'явилися на тлі постійних ударів Росії по українській енергосистемі. Так, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко повідомив, що внаслідок ракетних атак в Україні було знищено понад 8 гігаватів генеруючих потужностей - близько 40%.

Зі свого боку заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає, тому підвищення тарифів неминуче.

Вас також можуть зацікавити новини: