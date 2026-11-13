На Київщині не добудували жодного з 26 укриттів для енергооб’єктів, – нардеп

У звітах зазначають, що в середньому укриття готові на 55%.

Тимчасова слідча комісія встановила, що в Київській області досі не завершили будівництво жодного з 26 укриттів для енергооб’єктів. Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в Facebook.

"Графік робіт передбачав здачу всіх обʼєктів до 1 жовтня 2026. Графіки вже тричі змінювалися, жодного не витримано. Нагадаю, жодний з 26 обʼєктів не добудовано", – написав нардеп.

Від зазначив, що акти виконаних робіт надали лише на 15% від їхньої загальної вартості, яка за початковими оцінками становить близько 1,8 млрд грн. Сума авансових платежів сягнула приблизно 750 млн грн.

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За словами Кучеренка, в середньому укриття готові на 55%. Коли роботи завершать, наразі не відомо. При цьому підрядник просить додатково виділити 400 млн грн на завершення робіт. Генштаб вже розкритикував частину проєктів, заявивши, що вони не враховують загрозу ударів безпілотників. Він зазначив, що генпідрядниками без конкурсу обрали дві компанії, пов’язані з однією кінцевою власницею – Любомирою Кожушко.

За даними Департаменту регіонального розвитку, який виступав замовником робіт, вказівку укласти договори з цими компаніями дав перший заступник голови КОВА Руслан Олійник.

Ключову роль у постачанні металу та інших елементів конструкцій, за наявною інформацією, відігравав Володимир Соколов. Водночас генпідрядники заперечують наявність будь-яких офіційних договорів із його структурами.

"Вся система стосунків між замовником та підрядниками побудована переважною більшістю на усних домовленостях та обіцянках", – каже нардеп.

За словами голови КОДА Тимура Ткаченка, вже ухвалено політичне рішення змінити замовника будівництва – ним має стати Агенція відновлення. Однак поки що передати їй об’єкти неможливо, оскільки відсутні необхідні акти приймання-передачі. За таких обставин Департамент КОДА не може продовжувати фінансування робіт.

У зв’язку з цим тимчасова слідча комісія ухвалила такі рішення:

звернутися до СБУ, ДБР та Нацполіції із заявами про можливі злочини;

звернутися до Державної аудиторської служби України з вимогою провести фінансово-господарську ревізію Департаменту КОДА;

звернутися до Кабміну із закликом докласти всіх зусиль для завершення проєкту;

запропонувати Кабміну невідкладно розробити законопроєкти про "плани стійкості" та фінансову дисципліну державного й місцевих бюджетів під час воєнного стану.

Ситуація в енергетиці України – головні новини

Раніше нардеп Олексій Кучеренко зазначав, що спрогнозувати ситуацію з електропостачанням на всю зиму неможливо, адже оцінювати стан енергосистеми можна лише на добу вперед. Подальша ситуація залежатиме від того, які об’єкти обиратиме РФ для ударів, наскільки серйозними будуть руйнування та чи вистачить обладнання для ремонту.

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп застерігає, що у великих містах України можливі тривалі блекаути. За його словами, в окремих містах електропостачання може бути відсутнім до двох тижнів, причому ймовірність такого розвитку подій є досить високою.

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