Відключення електроенергії на станції сталося внаслідок військових дій.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що співпрацює з Росією та Україною для організації нового локального перемирʼя на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, після чергового відключення зовнішнього електропостачання. Про це повідомляє Reuters.

У заяві МАГАТЕ зазначили, що обидві зовнішні лінії електропередачі були відключені 28-й раз з початку повномасштабного вторгнення, а електроенергія постачалася за допомогою дизель-генераторів.

В агентстві додали, що відключення електроенергії, "за повідомленнями, сталося внаслідок військових дій".

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Водночас російські оператори станції опублікували заяву, в якій наголосили, що відключення сталося "після спрацювання захисних пристроїв", а дизель-генератори працюють належним чином.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що такий останній інцидент, "разом із розташуванням станції на лінії фронту активної зони бойових дій, призводить до вкрай нестабільного зовнішнього електропостачання".

Через це він закликав обидві сторони "конструктивно співпрацювати з МАГАТЕ з метою припинення військової діяльності" та продовження ремонтних робіт.

Запорізька АЕС - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно на Запорізькій АЕС стався 16-й блекаут від початку року. Зокрема 8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", що забезпечувала її звʼязок з українською енергосистемою.

"Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів", - розповіли у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Водночас фахівці Greenpeace Україна попереджали, що росіяни готують черговий злочин на Запорізькій АЕС. Зазначається, що російський орган ядерного регулювання "Ростехнадзор" 22 жовтня видав "ліцензію" на експлуатацію 6-го енергоблоку Запорізької АЕС. Однак такий крок не має правових підстав ані в Україні, ані в міжнародній юрисдикції.

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