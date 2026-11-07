У Києві надзвичайно складна ситуація із світлом, теплом та водою, - Кличко

Енергетики та комунальники працюють над відновленням постачання послуг.

Унаслідок російської атаки вночі пошкоджено енергетичні об'єкти на Київщині та Житомирщині. Через це у столиці виникли серйозні проблеми з енергозабезпеченням, які також впливають на роботу систем тепло- та водопостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно – в роботі систем тепло- та водопостачання в місті", - заявив Кличко.

Міський голова зазначив, що енергетики та комунальні служби вже працюють над тим, щоб відновити постачання послуг для мешканців столиці. Водночас Кличко не уточнив, скільки часу може знадобитися для стабілізації ситуації та повного відновлення енергозабезпечення міста.

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Атака на Київ 7 листопада

Як повідомляв УНІАН, внаслідок російської атаки на Київ вночі 7 листопада постраждали троє людей, серед них дитина. Є руйнування будинків, пошкоджено Північний міст.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, в Солом’янському районі виникли пожежі, є руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. Частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку.

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