За три тижні листопада обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися на 45%.

Новошахтинський завод нафтопродуктів, який уночі атакували українські безпілотники, призупинив роботу. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, пише The Moscow Times.

За його словами, в атаці брали участь близько 80 БпЛА, а сама атака тривала "понад 6 годин".

Новошахтинський завод потужністю 100 тисяч барелів на добу – єдиний НПЗ у Ростовській області та один з останніх на півдні Росії, який продовжував працювати попри хвилю атак безпілотників у листопаді. За оцінками, у середині місяця фактична потужність підприємства становила близько 70 тис. барелів на добу, тобто була на 30% нижчою за максимальну.

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Туапсинський НПЗ "Роснефти" – найбільший у Південному федеральному окрузі – зупинив роботу ще в травні s відтоді так і не відновив виробництво. Афіпський та Ільський НПЗ у Краснодарському краї, які зазнали атак 6 листопада та 23 вересня відповідно, втратили близько половини своїх потужностей.

Загалом із кінця жовтня атаки безпілотників призвели до перебоїв у роботі або зупинки щонайменше 16 російських нафтопереробних заводів. Крім Новошахтинського заводу, повністю припинили переробку нафти НПЗ "Норси" у Нижньогородській області, "Янос" у Ярославлі та Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти". Також 90% потужностей втратив Рязанський НПЗ, який, зокрема, забезпечує паливом Москву та Московську область.

Омський НПЗ – найбільший у Росії, який зазнав атаки 11 листопада, – втратив половину потужностей із переробки нафти. Таких самих втрат зазнав Волгоградський НПЗ. Завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області, другий за обсягами переробки в Росії, працює лише на третину своїх потужностей.

Загалом за три тижні листопада обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися на 45%.

Старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергій Вакуленко оцінював поточне завантаження російських НПЗ у 2,7 млн барелів на добу. Це навіть нижче за найгірші показники літа, коли переробка становила 3,3 млн барелів на добу.

За оцінкою Вакуленка, власне виробництво покриває лише 60–65% російського попиту на бензин. Навіть з урахуванням імпорту дефіцит може сягати 25–30% від обсягів споживання.

Удари по російських НПЗ – останні новини

В ніч на 23 листопада українські дрони атакували кілька регіонів Росії, в результаті чого спалахнула пожежа на великому НПЗ у Ростовській області, а також на нафтоперекачувальній станції в Татарстані.

19 листопада Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в районі Альметьєвська Республіки Татарстан, яка є одним із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба".

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