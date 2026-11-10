Чи треба платити за розподіл газу, якщо користувач його не споживає: пояснення фахівців

Розрахунок здійснюється на основі обсягу споживання за попередній газовий рік - із 1 жовтня до 30 вересня.

Відсутність споживання газу не припиняє нарахування за його розподіл. Про це повідомив найбільший оператор газорозподілу в Україні "Газмережі".

Плата продовжує нараховуватися, якщо об’єкт залишається приєднаним до газорозподільної мережі, газопостачання тимчасово припинене, газове обладнання опломбоване, договір розподілу природного газу залишається чинним.

Важливо, що розрахунок здійснюється на основі обсягу споживання за попередній газовий рік - із 1 жовтня до 30 вересня.

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Якщо споживання було нульовим або меншим за встановлений мінімум, застосовується мінімальна річна замовлена потужність в залежності від виду побутового використання газу:

39 куб. м - якщо газ використовується лише для приготування їжі;

126 куб. м - для приготування їжі та підігріву води;

314 куб. м - для комплексного використання газу, зокрема опалення, а також для непобутових споживачів.

При цьому, якщо газопостачання до всього об’єкта побутового споживача припинене, мінімальна річна замовлена потужність становить 39 куб. м. Річна плата за розподіл ділиться на 12 рівних щомісячних платежів.

Як припинити нарахування

Зазначається, що для цього необхідно розірвати договір розподілу природного газу. Власник об’єкта або його уповноважений представник має подати відповідну заяву до Центру обслуговування клієнтів Газмереж у своєму регіоні. Плата нараховується з урахуванням повного календарного місяця, у якому договір було розірвано.

"Перед поданням заяви рекомендуємо уточнити у своїй філії порядок розірвання договору, технічні умови від’єднання та майбутнього відновлення розподілу газу, а також вартість відповідних робіт. У деяких випадках збереження мінімального платежу може бути вигіднішим за подальше повторне приєднання", - додали там.

Яку температуру встановити на котлі

Газове опалення є в більшості приватних будинків, але власники такого житла знають, що опалювальний сезон обходиться дуже дорого, якщо хочеться, щоб у будинку було дійсно тепло. УНІАН розповідав, яку температуру потрібно встановлювати на газовому котлі, щоб і не замерзати, і не переплачувати за газ.

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