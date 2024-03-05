Навколо "ОККО" вибухнув скандал / Колаж УНІАН / Скриншоти

У мережі звинуватили українську мережу автозаправних комплексів "ОККО" у продажі алкоголю вночі та ухиленні від сплати податків.

Анонімний Telegram-канал "Джокер" публікує фото і відео від покупця, який стверджує, що йому продали алкоголь після 22:00. Згідно з товарними чеками, йдеться про дві заправки в Києві.

"Ось так ось ОККО під час війни ухиляється від сплати податків, пробиває товар у чеках як видачу готівки і після 22:00 продає алкоголь, який відсутній у чеках. Знову ніхто два роки війни цього не бачить?" - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Стверджується, що чоловік купив на заправці о 22:23 пиво і бургер, проте алкогольний напій провели як видачу готівки. На іншій заправці йому продали пиво о 22:43, цього разу напій внесли в чек. В "ОККО" поки що не коментували звинувачення.

Фото ОККО 05 березня 2024
Фото ОККО 05 березня 2024
Фото ОККО 05 березня 2024
Фото ОККО 05 березня 2024
Фото ОККО 05 березня 2024

Продаж алкоголю в Києві:

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року Рада оборони Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку продажу алкоголю в магазинах і торговельних мережах до 21:00.

На початку повномасштабної війни проти України в низці регіонів вводили жорсткі обмеження на продаж алкоголю, пізніше їх почали послаблювати.

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