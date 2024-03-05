В "ОККО" не коментували звинувачення.

У мережі звинуватили українську мережу автозаправних комплексів "ОККО" у продажі алкоголю вночі та ухиленні від сплати податків.

Анонімний Telegram-канал "Джокер" публікує фото і відео від покупця, який стверджує, що йому продали алкоголь після 22:00. Згідно з товарними чеками, йдеться про дві заправки в Києві.

"Ось так ось ОККО під час війни ухиляється від сплати податків, пробиває товар у чеках як видачу готівки і після 22:00 продає алкоголь, який відсутній у чеках. Знову ніхто два роки війни цього не бачить?" - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Стверджується, що чоловік купив на заправці о 22:23 пиво і бургер, проте алкогольний напій провели як видачу готівки. На іншій заправці йому продали пиво о 22:43, цього разу напій внесли в чек. В "ОККО" поки що не коментували звинувачення.

Продаж алкоголю в Києві:

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року Рада оборони Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку продажу алкоголю в магазинах і торговельних мережах до 21:00.

На початку повномасштабної війни проти України в низці регіонів вводили жорсткі обмеження на продаж алкоголю, пізніше їх почали послаблювати.

Вас також можуть зацікавити новини: