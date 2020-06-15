Газовий бізнес по-українськи. Як менеджери "Нафтогазу" допомагають заробляти Фірташу

Проводити газ в оселі українців, теоретично, може будь-яка фірма, яка має право цим займатись. На практиці ж цього напряму не може зробити навіть… «Нафтогаз». Монопольна схема працює на користь лише однієї людини – Дмитра Фірташа.

Дмитро Фірташ – скандальний український мільярдер, який мешкає в Австрії. Він мав сумнівний бізнес з Росією і навіть, як пишуть, допомагав Путіну відмивати брудні газові гроші. Олігарх має активи у кількох європейських країнах. Здавалося б, яке відношення він має до простих українців, які проводять газ у свої оселі та щодня зводять кінці з кінцями, сплачуючи комунальні рахунки ?

Григорій Циоха майже рік був у конфлікті з Київобленерго. Йому відключили електрику. Їжу для родини готували на газу, який привозили у балонах. Балони возив заправляти кожні п’ять днів. Але підключитися до газопроводу, що йде вулицею, не наважився.

«Підключення таке дороге що мені простіше купити повністю вітряк за ці гроші, ніж підключати зараз газ...», - бідкається він «Грошам».

Річ у тім, що провести газ в його будиночок від труби, що закопана під землею в одному метрі від його подвір’я, коштує близько 2000 доларів.

Недешева газифікація

Та й не тільки тут, а взагалі по Україні провести газ у будинок – справа не з дешевих. Чому – знає Микола Удовенко. Колись його бізнес процвітав. Він проводив газ до будинків – приватних та багатоквартирних. Але розквіт - у минулому.

«На даний момент у нас залишився один проектант, бухгалтер і директор – 4 людини», - розповідає він.

Все почалося з того, що пан Микола прийшов узгодити проект газифікації багатоквартирного будинку: «Ми подали заяву в Київоблгаз на проспект Свободи 2г. І нам сказали – зустрінетеся з такою-то особою, і вона вам назве суму хабаря для того, щоб отримати технічні умови. Ми звернулися. Нам назвали 8200 доларів», - розповідає Микола Удовенко.

Він відмовився та звернувся у Державне Бюро Розслідувань. «Ми зустрілися з людиною з облгазу, Рижкіним. Ми передали кошти. І співробітниками ДБР він був затриманий. Це було в лютому 2019 року», - каже пан Микола.

Тоді ж, після арешту Рижкіна, у пресі з’явилася інформація про затримання голови правління Київоблгаз Дмитра Дронова. Під час обшуків у квартирі, яка належить Київоблгазу, вилучено понад 1 мільйон доларів та 150 000 євро.

«ДБР почало розслідування за фактом хабаря. І з цього моменту, з 2019 року, на нас посипалося все, що може посипатися від представників облгазу», - жаліється пан Микола.

Все упирається в Київоблгаз, який належить Дмитру Фірташу. Теоретично – проводити газ у будинки, ставити лічильники, може будь-яка фірма. Але на практиці без дозволу облгазу кожен проект з газифікації - просто папір.

Втім, Микола все ще сподівається відродити бізнес – тобто узгодити в облгазі нові проекти з газифікації.

«Гроші» вирішили подивитись, як Київоблгаз реагує на конкурента. Ми пішли разом з Миколою, щоб узгодити план газифікації одного з його замовників. Але в офісі Київоблгазу нас приймати відмовляються, тому що «немає прийому». І хоча Микола переконує, що у двох організацій прийняли проекти «перед обідом», працівниця компанії говорить, що «ніхто не заходив, сьогодні немає прийому».

Ми покидаємо офіс ні з чим. Охоронець помічає нашу знімальну камеру. Кудись дзвонить і фотографує оператора. А Микола розказує, як Київоблгаз перетворився на спрута, який нишпорить по кишенях майже кожного українця: «В 2018 році вони взяли на роботу комерційного директора Сергія Йолкіна, який підняв ціни до 60% за об’єкт. І будете працювати, як облгаз скаже».

Згідно з матеріалами кримінальної справи, які потрапили у пресу, саме пан Йолкін найбільше полюбляв колекціонувати банкноти з портретами американських президентів. За повідомленням правоохоронців, у Йолкіна було вилучено «1 065 840 доларів США та 156 500 євро».

Ці пачки доларів, які були вилучені ДБР, поясняють, чому в Україні так дорого провести газ. І чому Миколі і таким, як він, не дають працювати.

«Різниця між нами у тому, що ми пропонуємо людям по кошторису. Згідно з законом, оплачують все через банк. А різниця - в 55 відсотків, у 2 рази», - каже Микола.

Тобто кожна друга гривня, яку українці платять за газифікацію – це хабар.

«Гроші» відправили у ДБР запит – чим закінчилося справа з хабарем та обшуками у Київгазі? І чекаємо на відповідь. А Микола створив громадську організацію «Газ без корупції». Він с судиться з РГК , відсотуючи право чесно вести свій бізнес…

Могла б заробляти Україна, а заробляє… Дмитро Фірташ

Але існує ще одна грань проблеми. Про неї «Грошам» розповів Ростислав Дубовіцький – колишній менеджер компанії «Нафтогаз», екс-директор Криворізької філії.

Філія була створена на початку 2019 року, щоб скласти реальну конкуренцію газовому монополісту – регіональній газовій компанії (РГК), яка належить Дмитру Фірташу та контролює 70 відсотків українських облгазів. Державний менеджер Ростислав Дубовіцький, при підтримці керівництва, навмисно розташував свій офіс під носом у всемогутньої РГК, щоб показати – так, в Україні блакитне паливо може продавати не тільки Дмитро Фірташ.

«Ми продавали газ фізичним особам, ФОПам, малому бізнесу. Ну, і пробували працювати з середнім бізнесом», - розповідає Дубовіцький.

Це було цілком нормально. Ба більше, дивно, що до цього не додумалися раніше.

««Нафтогаз» добуває зараз 13 млрд кубометрів газу. Ми можемо їх напряму продавати людям через компанію «Нафтогаз». Тобто не продавати РГК, а напряму людям. Це дешевше», - каже Дубовіцький.

Голова філії почав зустрічатися з директорами УСББ та агітувати їх переходити до «Нафтогазу». Сам став клієнтом державної компанії. І у якийсь момент філія навіть вийшла на самоокупність. Обсяги виросли до 200 тис кубів газу на місяць. На стадії підписання був контракт з приватним клієнтом, який би збільшив цю цифру до мільйона кубів. Але…

Будівлю одного з банків, який почав купувати газ у філії «Нафтогазу», яку очолював Ростислав, вночі відключили від труби представника РГК. І причину вигадали таку, що не підкопаєшся. «Мотивували це тим, що стався витік газу», - каже він.

Після того як клієнта Ростислава працівники РГК відключили від газопостачання, він зателефонував у поліцію. «Після звернення до правоохоронних органів, вони відразу приїхали та скрутили все назад. Газопостачання відновили», - розповідає він.

Але проблеми у держаної філії Нафтогазу, яка наважилася кинути виклик монополістам Фірташа, тільки починалися. «Нам приходили так звані розпорядження по цінах, і вони були, в середньому, на 200 грн вище, ніж у конкурентів. Ціни постійно підіймались. Тож ми почали втрачати своїх клієнтів», - розповідає Ростислав.

Виходить, керівництво Нафтогазу почало душити власний філіал?

У Ростислава Дубовицького з’явився новий керівник - Максим Рабинович. Він став директором газопостачальної компанії «Нафтогаз». «Він говорив: «Які у тебе проблеми з РГК? Я сьогодні ввечері у них буду, вирішу». Я не розумів цього рішалова», - згадує Дубовицький.

І виявилося, що у менеджменті могутньої державної компанії, яка повинна боротися з монополістами та продавати газ населенню якомога дешевше, чимало фанатів Регіональної Газової компанії Дмитра Фірташа. «Директор відділу маркетологів, коли я телефонував і говорив: «Що робити, мене душить РГК?», казав: «Перестань, це наші друзі», - розповідає Ростислав.

Він як міг боровся за нових клієнтів, відчуваючи, що дратує… власне керівництво. Останньою краплею стало його бажання допомогти людині, який КриворіжГаз виставив штраф за нібито несправний лічильник. «За тиждень мені запропонували звільнитися, тому що я не згоден з політикою керівництва компанії», - згадує Ростислав.

Дійсно, його «свавілля» у роботі – це було «занадто». Державний менеджер взявся руйнувати улюблену шахрайську схему РГК – зняти лічильник, а потім нарахувати по ньому штраф у кілька десятків тисяч гривень… Тож всемогутня рука Фірташа таки дотягнулася до державного менеджера…

Згідно з наказом «Нафтогазу» від 25 січня 2019 року, протягом 2019-го філіали компанії для продажу блакитного палива повинні були з’явитися у всіх великих містах України. Зараз 2020-й. У Кривому Розі на цей момент філіал продає 8 000 кубів на місяць. Тобто нічого. У Чернівцях ще працює. У Хмельницькому - закривається.

«Це не просто приватний бізнес. Це в нашій країні, практично, бізнес однієї людини», - переконаний Ростислав Дубовіцький.

Тож не дивно, що всі амбітні плани «Нафтогазу» так і залишилися на папері. Іншими словами, план зі створення ринку газу був успішно провалений… менеджерами державного «Нафтогазу», які чомусь дуже не хотіли конкурувати з компанією Фірташа. Так всім надіям на хоч якусь конкуренцію на ринку газу було покладено край.

Олександр Іваницький