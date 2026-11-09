Повний бак вже розкіш: 'Роснефть' обмежила продаж бензину на своїх АЗС у Росії

Ліміт на бензин АІ-95 складає 30 літрів, паливо не відпускають у каністри.

"Роснефть" вводить обмеження на продаж бензину на своїх заправках у всіх регіонах Росії. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

За даними Мінекономрозвитку Забайкальского краю, на міських АЗС можна купити до 30 літрів палива, а на трасах – до 50 літрів.

Ліміти на відпуск бензину та дизельного палива введені зокрема на заправках "Роснефти" у Красноярську. Відповідна інформація з'явилася на АЗС мережі та у додатку "Яндекс. Заправки".

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На заправках продають до 30 літрів АІ-95 на один автомобіль та до 50 літрів АІ-92. Ліміт на дизельне паливо становить 100 літрів на покупця. Крім того, паливо не відпускають у каністри.

Обмеження на продаж бензину "Роснефть" також запровадили в Карелії, повідомляв глава регіону Артур Парфенчиков 8 листопада.

"Бензин: до 30 літрів у містах та до 50 – на трасах. Дизель: до 50 літрів, а на швидкісних колонках для вантажного транспорту – до 200 літрів. Також забороняється заливати паливо до каністр", - заявив губернатор.

Крім цього, за даними видання, про обмеження на заправках "Роснефти" розповіли водії в Архангельську та Пензі, а також влада Бурятії.

Українські удари по НПЗ у Росії – останні новини

Цієї ночі, 9 листопада, Санкт-Петербург і область зазнали масової атаки дронів. Зокрема було уражено НПЗ у місті Кириші Ленінградської області. Це другий за обсягами переробки нафти НПЗ у Росії та єдиний подібний завод на північному заході РФ.

У ніч на 7 листопада українські дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод. Після вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Також унаслідок ударів почалася пожежа в районі заводу "Протон" у російському Орлі.

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