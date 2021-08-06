Завод, де стався вибух, - найбільше газопереробне підприємство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Там видобувається 80 відсотків російського газу.

Потужний вибух на заводі "Газпрому" у Західному Сибіру (Росія) загрожує зупинкою всього газопереробного комплексу Західного Сибіру, а видобуток на сході Ямалу фактично вже повністю зупинено.

Про це розповів співробітник заводу з підготовки конденсату до транспорту в Новому Уренгої, який експлуатує ТОВ "Газпром переробка", передає російське агентство "Лента".

Пожежа сталася вночі 5 серпня. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Прокуратура вже почала перевірку. Вибух був такої сили, що його відчули навіть жителі Нового Уренгоя, що знаходиться за 20 кілометрів від заводу.

Співрозмовник агентства розповів, що цей завод - найбільше газопереробне підприємство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Там видобувається 80 відсотків російського газу, так що масштаби наслідків на цей час важко передбачити. Екології, за його словами, також завдано величезної шкоди: в результаті вибуху відбулися величезні викиди продуктів згоряння газового конденсату, газу і нафти.

"Виробничі технологічні установки заводу повністю зупинені, деякі зруйновані повністю. Інші сильно пошкоджені: вибиті вікна, двері, трубопроводи позлітали з естакад. Наслідки всього цього катастрофічні: можливо, що зупиниться більшість технологічних установок Сургутського заводу стабілізації конденсату. Більш того, може зупинитися практично весь газопереробний комплекс Західного Сибіру. Всі газові промисли Уренгойського НГКР, Ямбурзького родовища, Медмежого та інших аварійно зупинені. Фактично видобуток газу, газового конденсату і частково нафти в східній частині ЯНАО повністю зупинено", - описав масштаби катастрофи співробітник заводу.

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Вибух на заводі "Газпрому"

Вчора 5 серпня за 28 кілометрів від міста Новий Уренгой сталася пожежа в будівлі заводу з підготовки конденсату до транспорту. Локалізація пожежі була оголошена вчора о 12:09, повністю впоратися із загорянням вдалося, вранці 6 серпня.

В результаті події загиблих і постраждалих немає, вогнем пошкоджені конструктивні елементи будівлі на площі 2 тисячі квадратних метрів та обладнання, що знаходиться всередині.

Наразі відбувається вигорання залишкового конденсату. Всього до гасіння було залучено 56 осіб і 15 одиниць спецтехніки.

Причина інциденту, збитки встановлюються.

Автор: Денис Прядко