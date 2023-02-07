Провал планів Путіна заморозити Європу: як ця авантюра змінила ціни на газ та вдарила по рашистам

Задля обмеження західної підтримки нашої країни варварська Росія намагалася напередодні опалювального сезону шантажувати Європу перекриттям газового крана. УНІАН розбирався, як газова авантюра стала самогубною для імперії зла і перекроїла європейський ринок вуглеводнів.

До закінчення найскладнішої в новітній історії України зими залишилося 20 днів. Зрозуміло, що наша країна, як і уся Європа, завершить її з теплом в оселях. Плани Кремля заморозити Європу та мужніх і незалежних українців провалились. А результатом авантюри стало те, що сама Росія втратила найбільший для себе регіон збуту природного газу. При цьому ціна енергоресурсу на ринку впала майже у п’ять разів: з 3000 доларів за тисячу кубометрів у серпні до близько 600 доларів на зараз.

Але ще влітку минулого року російські посадовці погрожували європейцям тим, що якщо ті не припинять підтримку України, то взимку замерзатимуть без російського газу у своїх домівках. Але останні місяці опалювального сезону показують, що погрози російського тирана Володимира Путіна та його ручних псів залишились пустопорожнім гавкотінням. Європа не просто не замерзла, а змогла диверсифікувати поставки газу та має достатньо запасів для значного зниження ціни на блакитне паливо.

З усім тим, якщо згадати той факт, що раніше частка російського блакитного палива у споживанні європейців складала близько 40 відсотків, то погрози припинення постачання перед зимою викликали у політиків Євросоюзу значне занепокоєння. Ніхто з них не хотів опинитися у ситуації, коли через морально правильне рішення підтримки українців власні громадяни опиняться у холодних домівках.

"Всупереч очікуванням Кремля, західним споживачам вдалося не лише зберігати тепло у своїх будинках; але багато європейських компаній ще й звертаються до України по розміщення надлишкових обсягів газу в місцевих сховищах", - розповіла старший спеціаліст з енергетичних питань Незалежної Комерційної Служби розслідувань (ICIS) Ора Сабадус.

Уся ситуація зі спробою шантажу та припиненням постачання обернулася проти Росії. Її частка на континентальному ринку впала до 10 відсотків, а європейці змогли підготуватися до зими й накопичити достатньо запасів вуглеводнів. Варварська імперія Путіна поступово втрачає один зі своїх найбільших ринків експорту природного газу, а європейці наближаються до весни у теплих оселях і газом у конфорках. Як так сталося?

Російське "самоембарго" в дії

Швидко втрачати позиції на європейському ринку Росія почала ще з минулорічного рішення Путіна про перевід оплати за газ на рублі. Це не відповідало дійсним тоді контрактам, які передбачали розрахування в євро. Країни Європи почали відмовлятися від вказівки російського диктатора і тоді газова дубинка Кремля компанія "Газпром" почала підвищувати ставки й припиняти постачання газу країнам-відмовникам. Але такою тактикою газовий гігант ворога досяг лише втрати клієнтів, а відтак - впливу на регіон.

З усім тим, вже влітку російські чиновники та прокремлівські політтехнологи спробували розпочати новий виток загострення енергокризи - почали лякати європейців повним перекриттям газового крана.

Така перспектива збентежила європейських політиків та представників бізнесу, і своєю чергою, Єврокомісія закликала країни-члени спільноти готуватися до того, що постачання газу з Росії може зовсім припинитись. На рівні усього союзу встановили мінімально необхідну планку запасів блакитного палива. До початку опалювального сезону рівень заповнення підземних сховищ мав сягнути позначки у 80 відсотків.

"Минулої осені був момент, коли я турбувався, що деякі європейські уряди відреагують на кризу, розставивши пріоритети у своїх власних енергопостачаннях і припинивши ділитися з сусідами, що було б економічно та політично руйнівним", - сказав експерт з енергетики в Брюссельському центрі Bruegel Сімоне Тальяп'єтра.

Однак, за словами експерта, країнам Європи вдалося уникнути спокуси закрити свої газові ринки, тим самим зберігши спільний внутрішньоєвропейський ринок.

Цінові рекорди 2022 року

Термінова потреба у великих обсягах газу і значний ажіотаж через заяви росіян, які поступово обмежували поставки, не могли не вплинути на ринкову ціну на цей вид вуглеводнів. Взагалі вона була великою ще до повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю. У грудні 2021 року ціна за тисячу кубометрів на європейському ринку вперше перевалила за 1000 доларів.

У липні минулого року газ торгувався в середньому по 1700 доларів за тисячу кубометрів. З початку серпня середня ціна становила 2230 доларів. А історичний максимум ціни у Європі було зафіксовано 7 березня – через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну, коли за квітневий ф’ючерс у якийсь момент пропонували майже 3900 доларів.

Усе минуле літо ціни зростали й під кінець серпня ціна на газ знову перевалила за позначку у 3000. Цьому посприяло два фактори: окрім паніки, спочатку часткове зменшення пропускної потужності, а згодом руйнація і повна зупинка газопроводу "Північний потік-1". Лідери країн Європи й так протягом літа один за одним прогнозували прихід важких часів для економіки та суспільства без російського газу, а тут ці прогнози мало не почали реалізовуватися.

Попри великі минулорічні ціни європейці змогли запасти достатню кількість газу, план у 80 відсотків заповнення сховищ Єврозоною перевиконали й на 1 жовтня минулого року цей показник сягнув 90 відсотків. В результаті зараз ціна на природний газ у Європі впала до рівня 600 доларів.

"Падінню ціни посприяло зменшення паніки в європейських країнах щодо газу. Головним драйвером ціни у 3000 доларів була паніка. Всі реально боялися: а як же ми будемо жити без російського газу? Несподівано з’ясувалося, що нормально: в сховищах все гаразд, ще й зима тепла, все працює, все добре", - розповів агенції УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

На руку європейцям зіграла і цьогорічна тепла зима. Тому на завершальних етапах опалювального сезону ми спостерігаємо найменші за останній рік ціни на газ, а обсяги зберігання цього енергоресурсу у Європі сягають одного з найбільших показників.

Європа знаходить альтернативу російському газу

Не останню роль у тому, що Європа зараз має достатньо запасів газу, а громадяни цивілізованої частини регіону не зігріваються трьома ковдрами, зіграла завчасна підготовка до зміни логістичних ланцюгів і знаходження альтернативних постачальників. Як тільки стало зрозумілим, що рано чи пізно Москва "перекриє кран", європейські уряди почали нові й відновили старі проєкти по збільшенню імпортних здатностей морськими шляхами.

"Коли європейці повірили у те, що Кремль перекриває постачання газу, то вони почали перемикатися на ті резервні схеми, про які йшла мова доволі давно: альтернативне постачання з країн, які мають великі парки заводів по виробництву зрідженого газу, будівництво додаткових газових терміналів, оптимізація інфраструктури всередині Європейського союзу", - сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

У 2022 році, через різке зменшення імпорту російського газу, європейські компанії збільшили закупівлю зрідженого газу на світовому ринку до 96 мільйонів тонн порівняно з 56 мільйонів тонн, закуплених роком раніше.

"Європа працює над розширенням своїх потужностей з імпорту зрідженого газу (ЗПГ), які цього року мають збільшитися не менш як на 20 відсотків. Той факт, що Німеччині вдалося менше ніж за рік ввести в експлуатацію три термінали замість втраченого російського трубопровідного імпорту, вказує на виняткову здатність європейських ринків реагувати на масштабні виклики", - зазначає енергетична експертка Ора Сабадус.

За словами Олександра Харченко, термінали, які побудовані зараз Німеччиною, значною мірою зведені там, де виходять газогони зруйнованого "Північного потоку" росіян, бо там вже була створена необхідна газова інфраструктура, до якої було легко і швидко їх приєднати. Загалом Європа швидко зрозуміла, що треба робити й реалізувала сценарії альтернативного постачання газу.

Так, вже у вересні Єврокомісія оголосила, що регіон готовий повністю відмовитися від російського газу, а у листопаді країни Європи виключили російський вуглеводень із контрактів на спільні закупівлі. А у грудні - ввели стелю ціни.

Окрім російського газового самоембарго, під удар з боку європейців попали й російська нафта та нафтопродукти. Цієї зими розпочала працювати заборона на їх закупівлю, введена ще у шостому пакеті санкцій ЄС на початку літа.

За даними, які підтверджує міністерство фінансів країни терориста їх нафтогазові доходи у січні цього року склали лише 6 мільярдів доларів, коли торішній показник за той самий місяць сягнув 11,3 мільярда доларів. Відтак, Росія поступово втрачає свій найголовніший пункт наповнення бюджету. Чим тривалішою буде війна, тим меншими будуть ці показники.

Для Росії на ринку місця нема

З урахуванням того, що Росія розв’язала криваву війну проти України, кожен день тероризує мирне населення та намагається якомога більше ускладнити життя українців, повернутися на ринки ЄС з довоєнними показниками експорту їй буде вкрай складно. Це теоретично можливо, але залежить від ряду факторів, де відносини з Україною будуть грати не останню роль.

Річ у тому, що "спеціальна операція" Путіна по виокремленню себе з газових ринків Європи пройшла максимально успішно. "Північний потік" зруйнований в результаті диверсії, і у Росії залишився лише один газогін, по якому можна у повному обсязі знову пустити блакитне паливо до європейців. І цей газопровід - український.

При цьому, обсяги транзиту російського газу українською газотранспортною системою обвалились більш ніж удвічі - з 41,6 мільярдів кубометрів у 2021 році до 20,35 мільярдів кубометрів у 2022 році. Це найгірший показник транзиту з 1991 року.

"Північний потік" - все. Технічно у світі не було реалізації ремонтів такого роду пошкоджень, на такій глибині, такого роду складності. Вони можливі теоретично, але чи вдасться відновити "Північні потоки" зараз не може відповість ніхто. В цих трубах зараз живуть рибки, і насправді хай живуть", - вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, поки росіяни не прийдуть до тями, то їхній газ назад до ринку ніхто в принципі не пустить. Для цього існують прості технічні рішення. Зараз ситуація така, що місця на європейському ринку для Росії вже немає, запевняє експерт.

"Росіяни повністю помилилися в розрахунках, самовпевненість і наглість не завжди дають результат. Це для нас безумовний плюс", - підсумував Харченко.

Росія - країна ізгой

Так Росія стала, є і буде надалі країною-ізгоєм, з якою цивілізований світ не бажає співпрацювати. Так само не бажає і покупати у неї її енергоресурси, бо ніхто, окрім таких же ізгоїв, не хоче бути поміченим у зв'язках з державою, яка розв’язала варварську колонізаторську війну посеред Європи й кожного дня тероризує мирне населення сусідньої країни.

Своєю чергою ми, попри шантаж та погрози Росії, продовжуємо нарощувати об’єми західної підтримки. Танки НАТО, які так боявся Путін, вже прямують до України, тоді як Росія остаточно вилетіла з цивілізованого дискурсу, поступово втрачає доходи від нафтогазового експорту – основи їхньої економічної моделі - і з кожним днем все більше гальмує свій розвиток.

А Україна та Європейський союз лише укріпляють свою співпрацю. Західні сусіди нашої країни продовжують підтримувати нас на енергетичному фронті. Відтак, Брюссель запросив Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. ЄС також працює над середньостроковими й довгостроковими енергетичними перспективами співпраці.

Тим більше, у нас є що запропонувати Європі. Наша країна має намір надати європейським партнерам вільні потужності для зберігання газу у наших підземних сховищах, загальна місткість яких складає близько 30 млрд кубометрів. Зараз ми споживаємо близько 20 мільярдів кубометрів газу на рік – майже стільки видобуваємо на своїй території, тож вільні обсяги для зберігання можна надати європейцям в оренду.

Тож нам потрібно збільшувати обсяги видобутку власного газу та активно розвивати виробництво біогазу. Україна, як велика аграрна країна, має великий потенціал розвитку на цьому напрямку. За оцінками експертів, він складає 10 мільярдів кубометрів на рік, і цілком зрозуміло, що прогресивні європейці, які боряться за декарбонізацію своєї енергетики, можуть бути зацікавленими у цих об’ємах. І наша країна вже робить кроки у напрямку розвитку співпраці у цій сфері.

"За підсумками спільних консультацій із Колегією Європейської комісії підписали меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів. Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики", - розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

План Путіна з енергетичним шантажем і замороженням європейців й українців повністю провалився й обернувся проти нього. Так само згодом не вдасться й обернеться проти нього і зухвалий та відчайдушний план з підкорення українського народу. Тому тримаймося, віримо у Збройні сили та наближаймо перемогу спільними зусиллями.

Артур Крижний