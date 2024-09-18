Російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні проти 40% у грудні.

Російські страховики відіграють все більшу роль, сприяючи постачанню нафти з країни до Індії, її найбільшого покупця, допомагаючи захистити експортні доходи Москви, незважаючи на західні санкції. Про це пише Reuters із посиланням на дані, отримані з торговельних і судноплавних джерел.

Зазначається, що російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні проти 40% у грудні минулого року.

"Використовуючи російських страховиків, Москва може продавати нафту вище граничної ціни в 60 доларів за барель, яку встановили Група семи (G7), Європейський Союз і Австралія, щоб обмежити доходи Росії від нафти після її вторгнення в Україну. Понад 60% морського експорту російської нафти припадає на Індію", - йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що західні послуги, такі як доставка та страхування, можуть використовуватися лише для російських вантажів, які продаються за граничною ціною або нижче.

"Раніше цього року Індія продовжила схвалення кількох російських страховиків для надання морського страхування танкерам. ... У липні Індія випередила Китай і стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на те, що Китай отримує трубопровідні та морські поставки", - пишуть автори.

Водночас судноплавні компанії з Греції, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю частіше користуються західним страхуванням при транспортуванні російської нафти.

"Хоча багато західних страховиків припинили покривати поставки російської нафти через побоювання порушення цінової стелі G7, деякі все ще продовжують надавати покриття", - резюмує ЗМІ.

Продаж Росією нафти - останні новини

У серпні і вересні Росія збільшила перевалку нафти за допомогою "тіньового флоту" до 83%. Як повідомив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, щоденне постачання сирої нафти морем росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу.

Також УНІАН повідомляв, що компанія "Лукойл" у жовтні знову постачатиме нафту через "Дружбу" до Словаччини та Угорщини. Постачання нафти вирішили відновити, оскільки плани щодо експорту було складено заздалегідь і перенаправити великі обсяги дуже складно.

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