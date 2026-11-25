Імпорт російської нафти до Індії у листопаді скоротиться до 1,7 млн барелів на добу – він буде на 40% меншим порівняно з липневим рекордом.

В листопаді імпорт російської нафти до Індії, як очікується, скоротиться до довоєнного рівня, оскільки відновлення експорту з Близького Сходу забезпечує покупців значними обсягами дешевшої сировини. Про це повідомляє Bloomberg.

Росія й надалі залишатиметься найбільшим постачальником нафти до Індії, однак її позиції на цьому ринку послабилися. За даними Kpler, цього місяця імпорт російської нафти, як очікується, становитиме в середньому близько 1,7 млн барелів на добу.

Це найнижчий показник із лютого та майже на 40% менше за рекордні 2,8 млн барелів на добу, зафіксовані в липні. Конкурентоспроможність російської нафти також знижується через зростання вартості фрахту, адже її транспортування до Індії потребує тривалішого морського переходу.

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"Постачання нафти з Росії, особливо з Чорного моря, залишається дорогим через ризики для безпеки та логістичну невизначеність", – зазначив старший менеджер з моделювання компанії Kpler Суміт Рітолія.

Він додав, що індійські НПЗ дедалі частіше розглядають альтернативні джерела постачання. Це роблять не лише для оптимізації витрат на закупівлю нафти, а й для підвищення надійності постачань і зменшення залежності від одного постачальника.

Індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати закупівлі ще до війни з Іраном, коли Нью-Делі та Вашингтон вели переговори щодо торговельної угоди та скасування американських мит. Однак конфлікт на Близькому Сході порушив постачання нафти споживачам у всьому світі та змусив Індію надати пріоритет питанням енергетичної безпеки.

Загалом, за даними Kpler, цього місяця імпорт нафти до Індії скоротиться приблизно до 4,9 млн барелів на добу – найнижчого рівня із серпня.

За словами Рітолії, у грудні та протягом 2027 року імпорт російської нафти до Індії, ймовірно, залишатиметься на рівні близько 1,5 млн барелів на добу, а РФ й надалі входитиме до числа найбільших постачальників країни. Водночас повернення до майже рекордних обсягів закупівель, зафіксованих на початку цього року, малоймовірне.

Експорт російської нафти – останні новини

Росія змушена продавати нафту з найбільшими за останні три роки знижками. Така ситуація склалася на тлі скорочення закупівель російської сировини Індією та відновлення постачань нафти з країн Близького Сходу.

У період з 1 до 6 листопада знижки на російську нафту марки Urals у балтійських портах і Новоросійську сягнули 33 доларів за барель. Це найвищий показник із квітня 2023 року. Основними причинами такого падіння цін стали слабкий попит на російську сировину та високі витрати на її транспортування.

Нагадаємо, раніше Велика Британія першою серед країн запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських нафтовидобувних компаній.

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