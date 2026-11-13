Росія змушена продавати нафту з рекордними за три роки знижками: у чому причина, - ЗМІ

Така динаміка пояснюється обмеженим попитом та високою вартістю доставки.

Росія продає свою нафту з рекордними за три роки знижками. Це відбувається на тлі скорочення закупівель російської сировини з боку Індії та відновлення поставок із Близького Сходу, пише The Moscow Times.

З 1 по 6 листопада нафта марки Urals у портах Балтики та Новоросійська пропонувалася з дисконтом до 33 дол. за барель відповідно. Це максимальний рівень із квітня 2023 року. Така динаміка пояснюється обмеженим попитом та високою вартістю доставки.

Попри значні знижки, обсяги експорту нафти суттєво не змінилися. Із портів Балтики експортувалося близько 1,5 млн барелів на добу, або 1,3 млн тонн. Це стільки ж, скільки на початку жовтня. Експорт із Новоросійська також майже не змінився в місячному вимірі: 762 тис. барелів на добу, або 636 тис. тонн.

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"Спостерігаємо зростання конкуренції на світовому ринку нафти. Конкурентом для Urals виступають зростаючі постачання з країн Перської затоки", - зазначив керівник центру з аналітики російських акцій "БКС Світ інвестицій" Кирилл Бахтін.

За даними компанії Kpler, постачання "чорного золота" до Індії через Ормузьку протоку в листопаді зросли до 2,1 млн барелів на добу і перевищили імпорт із Росії, який становив 1,8 млн барелів на добу.

Керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов зазначив, що російська сировина залишається менш конкурентоспроможною насамперед через високу вартість перевезення. Зокрема, оренда танкера для перевезення 80 тис. тонн нафти з Новоросійська коштувала 39,9-46,9 дол. за барель, а для партій по 140 тис. тонн 26,8-29,8 дол.

Таким чином вартість російської нафти з поставкою на західне узбережжя Індії в грудні знизилася на 2,3 дол. і становить 94,38 дол. за барель. Премія до Brent вперше з серпня змінилася дисконтом у розмірі 2,25 дол. за барель.

За словами гендиректора Open Oil Market Сергія Терешкіна, нинішнє зростання транзиту сировини через Ормузьку протоку є передвісником повноцінного відновлення судноплавства в регіоні. У такому разі подешевшає не лише Urals, а й основні марки нафти, а конкуренція за покупців посилиться на всіх ринках збуту. Аналітики інвестиційної компанії "Вектор Капітал" зазначили:

"Судячи з усього, доходи російських нафтовиків пройшли свій максимум. Постачання сирої нафти з країн Близького Сходу близькі до довоєнних рівнів".

За їхніми словами, поточна ситуація веде до зниження світових цін і подальшого збільшення знижок на російську нафту, через що експортні доходи нафтових компаній Росії падатимуть.

Російська нафта - останні новини

12 листопада стало відомо, що Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх десяти основних російських виробників нафти.

10 листопада повідомлялося, що відновлення українських атак на російські нафтопереробні заводи з кінця жовтня скоротило потужності РФ з переробки нафти приблизно на 30%.

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