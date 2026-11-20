Польська енергетична компанія підписала угоди щодо потенційного постачання СПГ до Угорщини та Словаччини.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що не бачить жодної європейської країни, яка була б зацікавлена у відновленні імпорту російських енергоресурсів.

Як пише Reuters, так він відповів на запитання про нібито плани США сприяти постачанню російського газу до Європи.

"Європейські країни чітко висловили свою позицію. Вони зробили ставку на Росію у питаннях енергетичного майбутнього – не лише щодо природного газу, а й нафти та вугілля. І ця ставка виявилася невдалою. Я не чув, щоб хоча б одна європейська країна була зацікавлена у відновленні імпорту енергоресурсів з Росії", – сказав Райт.

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Минулого місяця видання повідомляло, що високопосадовці Росії та США, зокрема спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік". До повномасштабного вторгнення Росії в Україну ними постачали газ до Європи через Німеччину.

Наразі газопроводи "Північний потік" перебувають під санкціями США та ЄС, що робить відновлення їхньої роботи незаконним. Водночас потенційний перехід трубопроводів під контроль американських власників міг би спонукати Вашингтон пом'якшити свою позицію.

"Ні, я не можу цього підтвердити. Я читаю найрізноманітніші повідомлення у пресі і можу сказати, що обговорюється безліч різних ідей", – зазначив Райт.

Європейський Союз поступово відмовляється від російських енергоресурсів після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України у 2022 році. ЄС планує повністю припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до кінця 2027 року.

Тим часом польська енергетична компанія Orlen 18 листопада підписала угоди щодо потенційного постачання СПГ до Угорщини та Словаччини. Ці країни належать до членів ЄС, які найбільше постраждають від планів поступової відмови від російського газу.

Відмова ЄС від російського газу – останні новини

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, імпорт російського газу до ЄС скоротився з 45% до 12%.

При цьому повідомлялося, що Євросоюз збільшив закупівлі російського скрапленого газу напередодні повної заборони його імпорту, заплативши Росії за газ майже 9 мільярдів євро.

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