Цьогорічний експорт перевищує всі середньорічні показники з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Зростання обсягів експорту російської нафти сприяє формуванню надлишку пропозиції, який, як очікується, визначатиме стан нафтового ринку наступного року і, можливо, і в подальшому. Ціна на нафту марки Brent вже впала майже на чверть порівняно з максимумом, досягнутим наприкінці жовтня, йдеться в матеріалі Bloomberg.

З початку цього року російський експорт у середньому становив 3,65 млн барелів на добу – це найвищий середньорічний показник з часу повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Обсяги експорту з РФ за чотири тижні до 22 листопада становили 3,92 млн барелів на добу.

Збільшення експорту з Росії додається до зростання обсягів поставок із Перської затоки, що спонукає дедалі більшу кількість аналітиків ринку, зокрема Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Sanford C Bernstein прогнозувати повернення до глобального надлишку нафти, що потенційно може спричинити ще більше зниження цін.

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У неділю міністри нафтової галузі країн групи ОПЕК+, лідерами якої є Росія та Саудівська Аравія, мають провести переговори щодо встановлення початкових цільових показників видобутку на 2027 рік. Ці рівні будуть розраховані на основі нових вихідних даних, що спираються на зовнішні оцінки стійких виробничих потужностей кожної країни.

Цього року обсяги російського експорту зросли, попри те, що Росії не вдається наростити видобуток відповідно до підвищених цільових показників у межах ОПЕК+. Удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) змушують Москву спрямовувати на експорт здебільшого сиру нафту, яку вона не може переробити, що призводить до збільшення закордонних продажів сировини.

Станом на понеділок, за весь листопад Україна завдала ударів по 15 російських НПЗ. Сукупна проєктна потужність цих підприємств перевищує 3,6 мільйона барелів на добу – це понад половина загальних потужностей країни. Згодом було завдано ударів ще по двох об'єктах.

Серед нещодавніх атак – удар по Пермському НПЗ, що належить ПАТ "Лукойл" і розташований приблизно за 1500 кілометрів від російсько-українського кордону. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, було уражено дві основні установки первинної переробки нафти та установку ізомеризації.

Скільки Росія заробляє на нафті

За підрахунками на основі середнього показника за чотири тижні (станом на 22 листопада), загальна вартість російських нафтових відвантажень знизилася до двомісячного мінімуму – 2,27 млрд доларів на тиждень. Цей спад зумовлений зниженням цін на нафту сорту Urals (на 8 доларів за барель) та сорту ESPO (на 5 доларів за барель). У розрізі тижня вартість експорту впала приблизно до 1,94 млрд доларів – найнижчого рівня за останні 11 тижнів. Причиною стало скорочення загальних обсягів постачання.

За даними систем відстеження суден, за тиждень, що завершився 22 листопада, на 35 танкерів було завантажено 26,17 мільйона барелів російської сирої нафти. Для порівняння: попереднього тижня цей показник, після перегляду даних, становив 31 мільйон барелів, завантажених на 40 суден. Щодо пунктів призначення, то Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти, значно випереджаючи інших імпортерів.

Експорт нафти – головні новини

На минулому тижні загальний щоденний обсяг експорту нафти з країн Перської затоки досяг 11,4 мільйона барелів – найвищого показника з початку війни в регіоні. Країни-постачальники дедалі частіше транспортують нафту через Ормузьку протоку на суднах меншого класу – Suezmaxes та Aframaxes, що допомагає підтримувати експорт.

Наступного року аналітики очікують значний профіцит на ринку, який спричинить зниження цін на нафту. Так, вартість марки Brent до кінця 2027 року може дійти до 78 доларів за барель.

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