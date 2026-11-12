Британія першою у світі запровадила санкції проти десяти найбільших нафтових компаній Росії

Лондон запровадив пакет нових санкцій проти Росії, включаючи судна тіньового флоту, великі вугільні компанії та флагманський арктичний нафтогазовий проект "Роснефти".

Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх десяти основних російських виробників нафти. Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду в четвер, 12 листопада.

Також про санкції оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який прибув до Дубліна на саміт Європейської політичної спільноти.

Зокрема Лондон запровадив пакет нових санкцій проти Росії, включаючи судна тіньового флоту, що беруть участь у транспортуванні російської нафти та СПГ, великі вугільні компанії та флагманський арктичний нафтогазовий проєкт "Роснефти" ТОВ "Восток Ойл". Також Британія ввела санкції проти "Славнефти", що робить її першою країною у світі, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських виробників нафти.

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"Мирні переговори щодо України просунулися, але зараз не час для самовдоволення - ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб вона домовилась про повне та негайне припинення вогню. Саме тому Велика Британія оголосила про запровадження низки жорстких санкцій, щоб зменшити доходи Росії від нафти та покласти край непотрібній війні Кремля. Зараз нам усім потрібно скористатися імпульсом переговорів та знайти шлях вперед для нашої безпеки вдома та безпеки нашого континенту", - заявив Бернем.

Під час зустрічі в Дубліні Бернем закликав лідерів близько 50 країн продовжувати чинити тиск на Путіна, щоб змусити його серйозно підійти до мирних переговорів.

Допомога Британії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія на наступні три роки виділить Україні додаткові 10 мільярдів фунтів (близько 13,3 мільярди доларів).

За словами президента України Володимира Зеленського, ця нова фінансова підтримка стане додатковою до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

Він наголосив, що кожен крок на посилення України - це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити.

Окрім того, в жовтні глава держави обговорив з британським прем’єром санкційну політику, та розповів, що Британія в цьому буде й надалі принциповою.

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