Сонячна електростанція для приватного будинку: скільки коштує та коли окупиться

Власна генерація дає змогу скоротити витрати на альтернативні джерела живлення під час відключень.

Приватний будинок дає більше можливостей для встановлення сонячної електростанції, ніж квартира. Велика площа даху, можливість самостійно обирати місце та кут розміщення панелей, а також відсутність необхідності погоджувати роботи із сусідами роблять таке рішення привабливим не лише для енергетичної автономності, а й для економії коштів, пише Finance.ua.

Найпопулярнішим рішенням для приватних будинків є гібридні сонячні електростанції, які поєднують можливості мережевих та автономних систем. Акумуляторні батареї місткістю 10–15 кВт·год можуть забезпечити будинок електроенергією в нічний час, а також допомогти пережити тривалі відключення без використання бензинового чи дизельного генератора.

Залежно від площі будинку та обсягу споживання можна розглянути кілька варіантів комплектації:

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Компактна СЕС на 5 кВт. Складається приблизно з 10–12 панелей потужністю 500–550 Вт кожна, гібридного інвертора на 5 кВт та акумулятора LiFePO4 місткістю 5–10 кВт·год. Орієнтовна вартість під ключ – 180–230 тис. грн. Такий варіант підійде для невеликих будинків площею до 100 кв. м із базовим набором побутової техніки та газовим або твердопаливним опаленням. Стандартна СЕС на 10 кВт. Передбачає встановлення приблизно 18–20 панелей, гібридного інвертора на 10 кВт та акумулятора місткістю 10–15 кВт·год. Вартість становить орієнтовно 380–520 тис. грн. Така система підходить для будинків площею 100–200 кв. м, де використовуються електробойлер, кондиціонери, насоси та свердловина. Потужна СЕС на 15 кВт. Комплектація включає близько 28–30 панелей, інвертор на 15 кВт та акумулятор місткістю 15–20 кВт·год. Вартість починається приблизно від 420 тис. грн і може перевищувати 550 тис. грн. Таку станцію доцільно встановлювати у великих котеджах із тепловими насосами, електричним опаленням або зарядкою для електромобіля.

Вартість обладнання залежить не лише від його потужності, а й від місткості акумуляторів, виробника та складності монтажу. Наприклад, кожен додатковий кВт·год ємності LiFePO4-батареї може збільшити кошторис приблизно на 8–14 тис. грн. Мережева станція без акумуляторів обійдеться дешевше – орієнтовно у 290–375 тис. грн для потужності 10 кВт.

Скільки електроенергії виробляють сонячні панелі протягом року

У приватному будинку панелі зазвичай можна розмістити під оптимальним кутом 30–35 градусів із південною орієнтацією. Це дає змогу ефективніше використовувати сонячне випромінювання.

Влітку станція потужністю 10 кВт може виробляти 45–65 кВт·год електроенергії на добу, або приблизно 1300–1600 кВт·год на місяць. Такий обсяг може суттєво перевищувати поточні потреби домогосподарства, тому надлишки можна накопичувати або передавати в мережу.

Взимку виробіток істотно зменшується – до 8–18 кВт·год на добу та 200–350 кВт·год на місяць. Цього може вистачити для покриття частини побутових потреб, однак для електричного опалення, як правило, доведеться додатково використовувати мережеву електроенергію.

Скільки можна заощадити та коли окупиться сонячна електростанція

Видання розглянуло економічну доцільність встановлення гібридної сонячної електростанції потужністю 10 кВт із акумулятором на 10–15 кВт·год, середня вартість якої становить приблизно 430–450 тис. грн.

Власник приватного будинку може отримувати економічну вигоду двома способами: скорочувати витрати на придбання електроенергії з мережі та продавати надлишки власної генерації. Економічний результат також залежить від обсягу споживання електроенергії самим домогосподарством.

За наведеними розрахунками, можна виділити три сценарії:

Помірне споживання – 350 кВт·год на місяць. Річне споживання становить 4200 кВт·год, а витрати на електроенергію без СЕС – близько 18 144 грн. За річної генерації станції приблизно 11 500 кВт·год орієнтовний результат з урахуванням економії та продажу надлишків може становити 32–38 тис. грн на рік. Розрахунковий строк окупності – 7–9 років. Середнє споживання – 600 кВт·год на місяць. За рік будинок використовує 7200 кВт·год електроенергії, що обходиться приблизно у 31 104 грн. Орієнтовний економічний ефект від власного споживання та реалізації надлишків становить 40–48 тис. грн на рік. Окупність – приблизно 6,5–8,5 року. Високе споживання – 1000 кВт·год на місяць. Річний обсяг споживання сягає 12 тис. кВт·год, а витрати без сонячної станції – близько 51 840 грн. Очікуваний економічний результат становить 38–45 тис. грн на рік, а строк окупності – 6,5–8,5 року.

Якщо враховувати лише економію на власному споживанні електроенергії, без доходу від продажу надлишків, термін повернення інвестицій може збільшитися до 8–11 років і більше.

Крім того, власна генерація дає змогу скоротити витрати на альтернативні джерела живлення під час відключень. За наведеними оцінками, собівартість 1 кВт·год електроенергії від бензинового генератора може становити 20–25 грн. Натомість сонячна станція з акумуляторами дозволяє отримувати електроенергію без постійних витрат на пальне.

Сонячні панелі – останні новини

Раніш УНІАН писав, що сонячні панелі можуть працювати протягом усього року, однак узимку їхня продуктивність суттєво знижується. Водночас навіть у холодний сезон сонячна станція здатна забезпечувати частину потреб домогосподарства, якщо правильно підібрати обладнання та передбачити акумулятори.

Також повідомлялося, чи справді сонячні панелі треба ставити на південь. Так, дослідження показало, що за сучасних тарифів на електроенергію вигіднішим може виявитися інше рішення.

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