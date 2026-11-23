Комплекс має потужність 580 мегават і поєднує в собі технології сонячної теплової та фотоелектричної енергії.

У Марокко розташований один із найбільших сонячних енергетичних комплексів у світі з встановленою потужністю 580 мегават (МВ). Він може забезпечити електроенергією понад мільйон людей, пише іспанська Diario AS, повідомляє Світовий банк.

Комплекс Noor поблизу міста Варзазат – гігантський об’єкт, побудований саудівською компанією ACWA Power в одному з регіонів країни з найбільшою сонячною інсоляцією десять років тому. На реалізацію проєкту знадобилося понад 3 мільярди доларів міжнародного фінансування.

Noor має одну особливість, яка відрізняє його від звичайного великого поля сонячних панелей. Частина установок електростанції здатна накопичувати тепло, зібране протягом дня, і використовувати його згодом для продовження вироблення електроенергії після заходу сонця.

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Комплекс не є єдиною електростанцією, а складається з чотирьох різних об’єктів. Noor I, яка почала працювати у 2016 році, має потужність 160 МВт і використовує циліндро-параболічні колектори. Згодом до комплексу приєдналися Noor II потужністю 200 МВт, Noor III потужністю 150 МВт, що використовує технологію веж та Noor IV – фотоелектрична установка потужністю 70 МВт.

Найбільш вражаючим елементом комплексу є Noor III. Його вежа сягає приблизно 250 метрів у висоту й оточена тисячами геліостатів – дзеркал, які відстежують положення Сонця та спрямовують сонячне випромінювання на приймач, розташований у верхній частині споруди. Отримане тепло накопичується у розплавлених солях, а потім використовується для утворення пари, приведення в дію турбіни та вироблення електроенергії.

Ця технологія дозволяє подолати одне з головних обмежень традиційної сонячної енергетики, оскільки генерація не зникає разом із сонячним випромінюванням. Noor III має близько семи годин теплового накопичення, тоді як Noor I та Noor II також оснащені системами, що дозволяють перенести частину виробництва електроенергії на час після заходу сонця.

Потреби Марокко в енергії

Марокко володіє значними сонячними та вітровими ресурсами, але не має власних великих запасів нафти та газу. На момент початку реалізації проєкту Марокко на 95% залежало від імпорту для задоволення своїх потреб у первинній енергії, що означало значну вразливість до коливань міжнародних цін на паливо.

Енергетична стратегія країни спрямована на те, щоб скористатися своїми географічними умовами для зменшення цієї залежності. Наразі частка відновлюваних джерел енергії становить близько 44% встановленої електроенергетичної потужності в Марокко.

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