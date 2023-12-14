У жовтні перша інстанція закрила провадження.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції в частині закриття першого епізоду справи "Роттердам+", справу повернули у першу інстанцію для нового розгляду.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Центру протидії корупції, апеляція ВАКС "не дозволила поховати перший епізод справи "Роттердам+" на 19 млрд грн".

"Апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу суду першої інстанції в частині закриття першого епізоду справи "Роттердам+" та скасування арешту майна обвинувачених. Справу повернули у першу інстанцію для нового розгляду", - зауважили у ЦПК.

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Рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников. У ЦПК нагадали, що у жовтні перша інстанція закрила провадження. За це рішення проголосували двоє суддів колегії. "При цьому суддя Віктор Ногачевський тоді не погодився з ними і чітко розписав, чому закривати справу суд не мав права", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що як підставу для закриття справи у першій інстанції судді використали п.10 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу: нібито сплив строк досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Що відомо про справу "Роттердам+"

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня ВАКС ухвалив рішення про закриття найскандальнішої за останні роки справи в енергетиці через закінчення строку досудового розслідування.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не погодився з таким рішення суду та заявив про намір оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

"Роттердам+" - це методика визначення вартості вугілля для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії, яка застосовувалася в Україні з травня 2016 року до червня 2019 року включно. Вона була прийнята Наккомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та викликала купу скандалів в Україні.

В березні САП передала до суду перший епізод справи "Роттердам+". Прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". За оцінками слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії.

Прокурором було заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі, на суму 19,357 млрд грн.

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