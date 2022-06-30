За його словами, це зроблять з метою перешкодити її транспортуванню в інші країни.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники не надаватимуть російським суднам страховку на перевезення нафти.

Про це він заявив на прес-конференції саміту НАТО в Мадриді.

За його словами, це зроблять з метою перешкодити її транспортуванню в інші країни.

"Ми і захід не будемо забезпечувати страховку російським суднам на перевезення нафти, так що у них будуть величезні проблеми в її доставці клієнтам", - пояснив Байден.

Він також пообіцяв Росії складнощі з підтриманням нафтовидобутку через обмеження доступу до технологій в умовах санкцій.

Байден зазначив, що механізм цінових лімітів дозволить РФ отримувати прибуток від експорту нафти, але нижчий поточних обсягів.

Відмова від російської нафти

Війна в Україні та санкції проти Росії призвели до того, що багато західних покупців російської нафти, такі як Shell, припинили нові спотові закупівлі. Нафтопереробники в Європі все менше хочуть переробляти російську нафту.

Відзначається, що це вже підірвало російський експорт, хоча закупівлі Індією і Туреччиною частково компенсували недолік. Продажі в Китай також тривають.

Згідно з планом відвантаження, обсяги "Роснефти" і "Газпром нефти" у квітні склали 29 млн барелів, або майже 1 млн барелів на добу, що становить понад 40% від загального обсягу експорту сирої нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні.

13 квітня Міжнародне енергетичне агентство заявило, що поставки російської нафти можуть скоротитися на 3 млн барелів на добу в порівнянні з травнем.

14 квітня 2022 року стало відомо про те, що світові трейдери скоротять закупівлі російської нафти з 15 травня.