У Білому домі заявили, що американський контроль над українськими атомними електростанціями забезпечить їм "найкращий захист".

Під час нещодавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп висловив незвичайну ідею: США можуть взяти під контроль українські АЕС. Навколо цієї заяви виникають дискусії, пише The New York Times.

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві", - зазначено в офіційній заяві Білого дому. "Американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури".

Ця пропозиція викликала подив у Києві. Президент Зеленський дав зрозуміти, що українські атомні електростанції є державними і не підлягають приватизації, хоча він позитивно оцінив можливість економічної співпраці зі США. При цьому він уточнив, що питання про передачу власності США не обговорювалося безпосередньо.

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За його словами, мова йшла лише про одну з чотирьох українських АЕС - Запорізьку, яка наразі перебуває під контролем Росії. Під час візиту до

"Якщо американці думають, як знайти вихід із цієї ситуації, чи хочуть забрати це у росіян, інвестувати у відновлення, це питання відкрите", - сказав він під час візиту до Норвегії.

Інтереси США у ядерній енергетиці України

Українські атомні станції, збудовані ще за радянських часів, стали основою енергосистеми країни у воєнний період, забезпечуючи до 66% електроенергії. Росія, намагаючись зруйнувати енергомережу України, атакувала теплові та гідроелектростанції, але уникала ударів по ядерних об’єктах через ризик радіаційної катастрофи.

В умовах війни Україна ініціювала будівництво нових ядерних реакторів як єдиний спосіб довгострокового забезпечення енергетичної безпеки. У цьому процесі можуть бути задіяні американські бізнес-інтереси.

Перед початком війни американська компанія Westinghouse підписала угоду з "Енергоатомом" щодо будівництва п’яти реакторів. Після російського вторгнення ця кількість зросла до дев’яти, а також було досягнуто домовленостей про створення менших ядерних станцій в Україні.

Особливий інтерес для Westinghouse становить Запорізька АЕС. До початку війни станція використовувала паливо та технології цієї компанії. Після її захоплення Росією у 2022 році виникли побоювання щодо можливого викрадення інтелектуальної власності Westinghouse.

Український експерт з ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що компанія занепокоєна цим питанням. Міністерство енергетики США у 2023 році офіційно попередило "Росатом" про можливі юридичні наслідки у разі використання технологій Westinghouse на Запорізькій АЕС.

Андріан Прокіп, енергетичний аналітик Інституту Кеннана у Вашингтоні, зазначив, що Westinghouse "безумовно виграє" від повернення Запорізької АЕС під контроль України, оскільки це розширить її ринок.

Наразі не відомо, чи Трамп обговорював це питання з правителем РФ Володимиром Путіним під час нещодавньої телефонної розмови.

Основні виклики

Першочерговою перешкодою для можливої американської власності на АЕС є українське законодавство. Всі атомні електростанції належать державному підприємству НАЕК "Енергоатом", а їхня приватизація заборонена.

Попри активну хвилю приватизації в Україні під час війни, передача "Енергоатому" в приватні руки виглядає малоймовірною. Як зазначила Вікторія Войціцька, колишній український депутат і експерт з енергетики:

"Я очікую, що ця ідея матиме великий опір в Україні. З обох сторін політичного спектру".

Президент Зеленський підтвердив, що навіть у разі повернення Запорізької АЕС Україні, "просто передати станцію" США буде неможливо, оскільки "це наша власність і це наша земля".

Окрім юридичних аспектів, існують серйозні технічні проблеми. Повернення Запорізької АЕС до роботи після тривалого простою може зайняти до двох з половиною років. При цьому, хоча всі шість реакторів зараз зупинені, вони потребують стабільного енергопостачання для безпеки.

Станція неодноразово залишалася без електроенергії через обстріли, а руйнування Каховської дамби значно скоротило запаси охолоджувальної води, що підвищує ризик ядерної катастрофи.

Зеленський назвав обговорення цього питання з Трампом "позитивним кроком". Водночас він застеріг, що швидкого рішення очікувати не варто: "Я не впевнений, що ми швидко отримаємо результат".

США хочуть управляти українськими АЕС

За підсумками розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявили, що Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них.

Згодом міністр енергетики США Кріс Райт також сказав, що Штати могли би взяти на себе управління українськими АЕС, якщо такий крок допоможе забезпечити припинення вогню і принести мир. За його словами, Вашингтон має великий технічний досвід для керування цими станціями.

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