У Києві найскладніша ситуація з енергопостачанням в Україні, - Зеленський

Докладаються зусилля із постачання необхідного обладнання і пришвидшення ремонтних робіт.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві найгірша ситуація з енергопостачанням по країні. Перед столицею постали дуже серйозні виклики. Про це глава держави повідомив в Telegram за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням.

"Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", - наголосив Зеленський.

Водночас, як зауважив президент, уряд України забезпечує додаткові речі, які можуть допомогти. Йдеться про постачання обладнання та пришвидшення робіт.

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За словами глави держави, досягнуто домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

Також були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області.

Як додав президент, окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення.

Водночас премʼєр-міністр України Сергій Корецький доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам обʼєктів водопідготовки та водопостачання.

"Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів", - повідомив президент.

Також учасники наради заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття "шахедів" бойової авіації, груп прикриття обʼєктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп.

"Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення Премʼєр-міністру України по комунікації з країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності", - зазначив Зеленський.

Енергетична ситуація в Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у деяких киян світло відсутнє 5 діб, є проблеми з водою та опаленням. Енергетики визнають проблеми, але кажуть, що немає обладнання для ремонтів.

"Минулого лютого електрики сказали, що проблема з обладнанням, треба міняти, але точно не зараз. Лютий, тотальні блекаути, всі зрозуміли. Проте через півроку ми вийшли на той самий результат: проблема є, рішення нема, нема відповідей, є відписки", - розповіла киянка Наталія Калініченко.

Це повʼязано з тим, що російські загарбники постійними повітряними ударами пошкодили всі ключові підстанції навколо Києва.

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