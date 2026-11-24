Геологи перевірили сотні свердловин і склали карту.

Під чеською землею ховається багатство, про справжню цінність якого довгий час говорили мало. Фахівці вже дослідили сотні точок по всій країні та з'ясували, де його найбільше, а в одному з міст навіть готуються використовувати його на практиці, пише PoznatSvět

Найбільше уваги, за даними журналістів, привертає північ Чехії. Там готують проєкт, здатний помітно змінити життя тисяч місцевих жителів. Схожі запаси є й в інших частинах країни, однак щоб до них дістатися, потрібні складні дослідження та сучасні технології.

Йдеться про геотермальну енергію – природне тепло, яке накопичується в гірських породах на глибині кількох кілометрів. У майбутньому воно здатне обігрівати оселі, школи, лікарні й навіть цілі міста. При цьому, на відміну від вугілля чи газу, отримання такої енергії не потребує спалювання палива.

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Це тепло йде безпосередньо з надр Землі, і на достатній глибині воно є цілий рік. За даними Чеської геологічної служби, з кожним кілометром углиб температура під Чехією зростає в середньому приблизно на 25 °C. Тож у деяких районах породи на глибині кількох кілометрів можуть розігріватися понад 100 °C.

Геологи використали для складання карти дані з 362 глибоких свердловин, розташованих по всій країні. На цій основі фахівці вирахували, якою може бути температура порід аж до глибини п'яти кілометрів. Дослідження показало, що умови в різних куточках Чехії відрізняються. Головну роль, за словами науковців, відіграють будова надр, склад порід і те, скільки тепла надходить із глибин планети.

Місто, яке хоче брати тепло з-під землі

У місті Літомержице на півночі Чехії готуються добувати геотермальне тепло з-під землі для опалення будинків. У межах проєкту SYNERGYS науковці планують пробурити свердловини завглибшки 3,5–4 кілометри, де температура гірських порід сягає близько 100 °C.

Паралельно проєкт уже перейшов до практичної реалізації іншої технології: у лютому 2026 року фахівці почали створювати неглибоке підземне сховище. Воно працюватиме як тепловий акумулятор – накопичуватиме надлишки енергії, наприклад відпрацьоване тепло заводів, щоб віддавати його в опалювальний сезон.

Отримане з надр тепло планують подавати безпосередньо в чинну мережу централізованого опалення. Для мешканців багатоповерхівок зміниться лише джерело енергії, а батареї та труби в квартирах залишаться тими самими. Головною перевагою такого підходу є цілорічна стабільність, адже на відміну від сонця чи вітру підземне тепло не залежить від погоди.

Чому скарб досі лежить під землею

Водночас масштабний запуск технології стримують технічні складнощі та вартість робіт, яка сягає сотень мільйонів. Зараз науковці досліджують напругу в гірських породах та перевіряють геологічні ризики, щоб спроєктувати безпечний теплообмінник, а реальну потужність системи покажуть лише практичні випробування.

Тим часом Чеська геологічна служба вже відкрила для всіх охочих доступ до інтерактивних карт, на яких можна подивитися прогнозовану температуру порід у будь-якому районі країни на глибині від 400 до 5000 метрів.

Відкриття нових покладів

Нагадаємо, що Китай пробурив свердловину завглибшки 5770 метрів крізь вулканічну породу під дном Бохайського моря біля північно-східного узбережжя країни і знайшов нове газове родовище. Під час випробувань вона давала близько 800 тисяч кубометрів газу на добу, а в державній компанії CNOOC вважають, що в регіоні може бути до трильйона кубометрів газу.

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