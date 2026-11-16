У Києві обмежать вуличне освітлення: де стане темніше і як працюватимуть ліхтарі

Рішення пояснюють раціональним використанням електроенергії та безпековими умовами.

Із 16 листопада в Києві скориговано роботу вуличних світильників з урахуванням часу доби та безпекових потреб. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київміськсвітло".

Змінами передбачено, що ввечері до комендантської години, тобто до 1 ночі та вранці після її завершення, тобто після 5 години світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

У парках і скверах у цей час вмикатимуть половину світильників, а під час комендантської години їх вимикатимуть.

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Також зазначається, що під час комендантської години світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, без неї – вмикатимуть половину наявних.

При цьому в КМДА наголошують, що архітектурно-декоративне освітлення вимкнуть, за винятком окремих об’єктів.

Виняток становитимуть:

підсвітка перил на Алеї художників;

функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу;

функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

У повідомленні сказано, що на 8 визначених вулицях і проспектах діятиме окремий режим. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 00:00 до 06:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.

Йдеться про такі вулиці та проспекти:

бульв. Вацлава Гавела в Солом’янському районі;

вул. Виборзька – від вул. Академіка Янгеля до вул. Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;

вул. Миколи Закревського в Деснянському районі;

вул. Космонавта Поповича в Деснянському районі;

просп. Лісовий у Деснянському районі;

вул. Райдужна у Дніпровському районі;

вул. Ревуцького в Дарницькому районі;

вул. Академіка Янгеля в Солом’янському районі.

При цьому наголошують, що режим освітлення коригують для раціонального використання електроенергії з урахуванням потреб міста та безпекових умов.

Імовірність повернення до світломаскування

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав, що в умовах війни світломаскування у населених пунктах може бути важливим – багато чого залежить від того, як оснащені російські засоби ураження.

Радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов писав, що Україні, можливо, доведеться вводити у дію режим нічого світломаскування, якщо Росія почне масово застосовувати модуль автономної оптичної навігації "Сусанін" на реактивних ударних безпілотниках "Герань-5" та інших засобах повітряного нападу.

За його словами, особливо це стосується освітлення доріг та певних ділянок трас.

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