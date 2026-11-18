Атаки призвели до призупинення або порушення роботи 15 із 35 НПЗ.

Удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до скорочення сукупних обсягів переробки нафти в Росії на 45% порівняно з показниками кінця жовтня. Про це пише Reuters, посилаючись на аналіз двох галузевих джерел.

Так, за даними джерел, у результаті атак було порушено або повністю зупинено роботу 15 із 35 великих російських нафтопереробних заводів (у середині минулого тижня таких підприємств було 9).

Як зазначає видання, Росія вже стикається з нестачею палива в ряді регіонів, а також з обмеженнями експортних можливостей внаслідок ударів по портах. Скорочення обсягів переробки може призвести до напруженості на світових ринках палива та ускладнити виконання Росією зобов’язань щодо експорту дизельного палива до Сполучених Штатів.

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За оцінками експертів, через атаки дронів, які відбувалися практично щодня протягом останніх 20 днів, обсяги переробки нафти на російських НПЗ скоротилися до приблизно 400 000 тонн на добу (близько 3 млн барелів на добу) – порівняно з понад 700 000 тонн на добу наприкінці жовтня.

При цьому сукупна номінальна потужність російських НПЗ, які постраждали від атак з кінця жовтня, становить близько 500 000 тонн на добу. Це еквівалентно приблизно 54% від загальної потужності первинної переробки нафти в країні, яка оцінюється в 930 000 тонн на добу. Як повідомляють джерела, серед великих російських НПЗ, що постраждали внаслідок атак, – підприємства в Рязані, Ярославлі, Киришах, а також у Поволжі.

"Проте, за словами джерел, незважаючи на поступове зниження виробничих потужностей, середній обсяг переробки нафти в листопаді залишається на рівні понад 500 000 тонн на добу, що лише на 5–10% нижче за показники вересня та жовтня", – пише Reuters.

ЗСУ руйнують російську "бензоколонку"

Як пише FT, морський імпорт бензину до Росії в жовтні сягнув 390 тисяч тонн. Це разючий розрив із традиційною роллю РФ як експортера палива.

За оцінками аналітиків, виробництво бензину в Росії на 13–18% нижче рівня початку 2026 року. При цьому експерти попереджають, що ситуація може швидко погіршитися, оскільки Україна продовжує завдавати ударів по російських НПЗ.

Також аналітики зазначають, що удари по російських НПЗ стали більш ефективними: одразу виникає кілька осередків загоряння на кожному з підприємств.

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