Вони мають допомогти цивільним комунальникам прискорити ремонтні роботи.

Військових інженерів та електриків можуть залучити до відновлення об'єктів енергетики, пошкоджених російськими обстрілами. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький за підсумками наради з профільними міністрами, представниками Офісу президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.

За його словами, відповідне доручення дав президент. Мова йде про залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони. "Цивільні комунальники не мають змоги так же швидко працювати в бойових умовах і не мають спеціальної техніки, як це вже ефективно роблять ДССТ, особливо в прифронтових регіонах", - зазначив Корецький.

Він повідомив, що Міноборони разом із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати списки і за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ.

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"Розцінюємо це як додаткову допомогу в разі необхідності", - додав він.

Атаки Росії на об'єкти енергетики - останні новини

Нагадаємо, що в Одесі та передмісті через атаки РФ пошкоджено магістральні мережі, через що немає світла, води й теплопостачання. Згідно з повідомленням "Укренерго", ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів вкрай складна.

20 листопада зазнали великих пошкоджень внаслідок нічної російської атаки об'єкти "Київводоканалу". у столиці виникли перебої у водопостачанні - понижено тиск водопостачання в кількох районах: Печерського, Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського.

Додамо, що за оцінками глави уряду, росіяни суттєво збільшили інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру України ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники, а повністю захистити всю систему від руйнувань неможливо, заявив прем'єр-міністр.

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