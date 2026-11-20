За його словами, було пошкоджене обладнання, яке досі залишається незахищеним.

Російські окупанти під час масованої атаки України в ніч проти 20 листопада били зокрема по об’єктах теплогенерації, яка забезпечує електроенергією Західну Україну. Ціллю стали також трансформатори, релейне обладнання та інші елементи енергосистеми, повідомив в етері "Новини.live" народний депутат Сергій Нагорняк.

"Крім київських шляхопроводів, росіяни били по підстанціях "Укренерго" і генерації в Західній Україні – безпосередньо по теплогенерації, яка забезпечує електроенергією західні регіони. Сьогодні і Львівщина, і Закарпаття, і Івано-Франківщина йдуть з обмеженнями – так само, як і Київська область. На жаль, багато влучань", – констатує парламентар.

За його словами, ворог комбінує удари по генеруючих потужностях з атаками на розподільчі мережі, які доносять електроенергію до кінцевого споживача.

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"Вони б’ють по обладнанню, яке досі залишається незахищеним. Через це спостерігаємо сьогодні відключення. Немає сьогодні сонячної генерації – погода не дозволяє. По Західній Україні ворог бив безпосередньо по об’єктах генерації. Але вони не оминали в тому числі і підстанції", – зауважує Нагорняк.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Внаслідок атаки РФ пошкодила обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області, де запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Також в регіоні зафіксували пошкодження автомобілів, гуртожитку та приватних будинків.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що атомні електростанції в Україні вимушено знизили потужність генерації. Загалом знеструмленими залишалися споживачі у Києві та десяти областях.

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