'Вибурили' лідерство: Україна очолила Європу по кількості газовидобувних установок

За рахунок скорочення промисловості Україна змогла пройти минулу зиму на власному газі. До того ж, наша держава є лідером у Європі за кількістю задіяних газовидобувних установок, що дає підстави сподіватися на нарощування видобутку у близькому майбутньому.

Американська транснаціональна нафтосервісна компанія Baker Hughes робить регулярні звіти щодо динаміки видобутку корисних копалин – у першу чергу, газу та нафти – по всьому світі. Цей звіт називається "Baker Hughes Rig Count", що можна перекласти як "Підрахунок бурових установок від Baker Hughes".

Останній такий звіт було опубліковано наприкінці квітня, але до української спільноти його зміст дійшов лише у травні. А зміст там вкрай цікавий. І не лише через те, що звіт допомагає у динаміці подивитися на світові тренди галузі, але й через те, що Україна, виявляється, є лідером у Європі за кількістю бурових верстатів.

Що каже звіт про Україну

Згідно з документом, Україна є лідером з видобувних потужностей у Європі і має "на озброєнні" 46 установок. Так, за обсягами видобутку ми не займаємо перше місце, але процес розвідки та видобутку зі свердловин досить складний та довгий. Якщо зараз ми бачимо велику кількість бурових верстатів, то можемо зробити обережний прогноз, що вже у найближчому майбутньому може відбутися й зростання видобутку.

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А що таке цей "буровий верстат" взагалі? Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ), пояснює, що це спеціальне обладнання для буріння свердловин з метою видобутку. Тобто, це саме те, чим свердловини й роблять. Більше верстатів - означає більше свердловин.

"Кількість задіяних верстатів є динамічною і залежить від ситуації в країні і безпосередньо на ринку, планів компаній та свідчить про прямі інвестиції в сектор. Простою мовою, щоб наростити видобуток вуглеводнів треба бурити нові свердловини, для чого і використовуються бурові верстати, - каже фахівець. – Так, у січні-березні 2024 року в Україні, в середньому, працювало 46 бурових верстатів. Це майже на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли в роботі було 37 одиниць. Більше того, цьогорічні показники буріння перевершують довоєнні результати, коли в роботі в середньому було задіяно 30 верстатів".

Це інформація саме зі звіту компанії Baker Hughes, яка, за словами Артема Петренко, збирає такі дані по світу з 1944 року. Їхня статистика демонструє, що загалом у Європі у першому кварталі цього року працювало 118 верстатів. З цієї кількості майже 40% бурили саме в нашій країні.

"Слідом за нашою країною в регіоні у рейтингу йдуть Туреччина (24 працюючих верстатів) і Норвегія (14 одиниць). Активність буріння в нашій країні, навіть в складних умовах, зумовлена трьома чинниками, - продовжує Артем Петренко. – По-перше, всі бурові роботи є можливими завдяки ЗСУ, які стримують агресора, захищають країну й дають можливість компаніям працювати. По-друге, податкові стимули для буріння нових газових свердловин працюють і вони мають бути збережені. По-третє, українські видобувники вірять в перемогу, підтримують армію та продовжують інвестувати в сектор".

Водночас, хоч у порівнянні з "довоєнним" 2021 роком ми спостерігаємо зростання, це не найкращі наші показники в історії. Рекордним за кількістю задіяних верстатів був 2019 рік, коли в Україні працювало 49 одиниць обладнання. Але потім прийшов коронавірус, ціни на нафту й газ радикально впали, і нафтові компанії практично зупинили інвестиції у сектор. У 2020 та 2021 роках верстатів в Україні було вже, відповідно, 31 та 30.

Галузь у світі почала відроджуватись у 2021 році. Але ми зіткнулися з іншою катастрофою – навалою росіян. Через що показник впав до 20 верстатів у 2022 році – це скорочення більш ніж вдвічі у порівнянні з 2019 роком.

Сталося воно, зокрема, й через те, що з нашої країни втекла більшість іноземних компаній, які займалися видобутком газу в Україні. І зараз ми змушені це компенсувати своїми силами. Що, однак, грає нам лише на користь – бо у країні залишається не лише паливо, але й гроші і обладнання. Фактично, саме життя змусило нас стати більш самодостатніми у цій царині, що обов’язково себе проявить у майбутньому.

"Важливий момент – сьогодні всі бурові роботи в країні здійснюються виключно українськими підрядниками. Якщо до війни у нас працювала "велика четвірка" нафтосервісних компаній світу (це Halliburton, SLB, Baker Hughes та Weatherford), то, з початком повномасштабної війни, вони призупинили свою діяльність в Україні, - пояснює Артем Петренко. – Тож, сьогодні видобувники в абсолютній більшості обходяться власними силами і, де можливо, точково залучають іноземних підрядників. Але не для проведення безпосередніх робіт, а для отримання експертизи чи консультації".

Втім, ці всі показники мало про що кажуть, якщо їх розглядати окремо від інших країн. Тож, чим живуть у цій галузі світ та Європа, поки ми боремося з окупантом?

Тренди видобутку газу у Європі та Світі

Перше, що потрібно зазначити, відповідно до звіту Baker Hughes, це те, що за кількістю верстатів з видобутку газу Україна завжди була лідером у Європі. Навіть коли в нас було лише 20 установок у 2022 році, у найближчого "переслідувача" - тоді це була Туреччина – їх було лише п’ять. Ще по три було у румун, турок та у британських офшорних територій. Але в усіх, крім України, це були не лише наземні, але й "офшорні" бурові установки (тобто, морські).

І це другий нюанс – компанія рахує у своєму звіті окремо верстати для видобутку газу, нафти та "різних" копалин. В Україні всі агрегати - це суто видобуток газу. А у тих же турок, наприклад, чи норвежців – це, головним чином, нафта або "різне" (може бути газ та нафта одночасно). І у Норвегії це лише "офшорне" устаткування, а у Туреччині – переважно наземне, хоча є й верстати для видобутку на воді.

Загалом, Туреччина станом на 2024 рік має 26 верстатів всіх типів, з яких газових лише 3. Норвежці мають 14 бурових установок, але вони всі нафтові, а саме за газовим устаткуванням третіми після турок й українців йдуть румуни, в яких теж налічується лише три бурові верстати.

Таким чином, за останні роки Україна наростила вдвічі кількість саме газових бурових, ще й замістивши іноземні потужності власними. У той час, коли у інших європейських країн все відносно стабільно, а подекуди й з негативною динамікою.

Якщо порівнювати квітень 2024-го з квітнем 2023 року, то різниця, відповідно до звіту, буде нуль по регіону. Тобто, в України показники за рік зросли на 4 верстати, а, отже, в усіх інших на ті ж 4 одиниці показники впали, щоб вийти у нуль в результаті. Попри те, що Європа зараз газу потребує найбільше, після скорочення поставок з РФ, його видобуток там зростати не поспішає навіть у Норвегії. Бо кількість активних бурових станом на сьогодні показує, як зміниться видобуток завтра.

А що ж по світу загалом? Бо Європою видобуток не обмежується. Скоріше, навпаки – головні центри видобутку - це Азія та Латинська Америка. Загалом на планеті кількість активних верстатів впала на 113 одиниць або на 5%.

Головні втрати сталися у Північній Америці (мінус 13 відсотків на континенті), де кількість верстатів якраз і зменшилася на 113 бурових. З них 74 - вони зупинили вже у квітні (у березні вони ще працювали). Це свідчить про кризу у США, адже ще 2012 року там працювало 529 лише газових бурових. А станом на квітень 2024 їх залишилося тільки 114. Динаміка вкрай негативна. Втім, загалом різних верстатів на континенті залишилося ще 748 штук. Є куди падати.

Слідом за обсягами падіння йде регіон Південної Америки (мінус 7% відсотків за рік), де загальна кількість верстатів становить тепер 166 одиниць.

На Близькому Сході спостерігається динаміка на зростання, але мінімальна – плюс 3% (загалом там налічується 343 верстати). Найкраще ж зараз зростає Азійсько-Тихоокеанський регіон та Африка – там приріст, відповідно, 8% та 20%. Але в абсолютних цифрах там кількість бурових не дуже велика – 112 у Африці та 237 на Далекому Сході. На суші найбільше зростання з видобутку газу на Тихому океані мають Тайланд та Австралія, а на морі – Китай.

"Якщо подивитися глобально, то у світі, окрім Північної Америки, українські показники корелюють з такими країнами як Алжир (41 одиниця), Китай (на шельфі задіяно 49 одиниць), Індонезія (40), Аргентина (53), Мексика (58), - каже Артем Петренко. – Що цікаво, згідно з даними Baker Hughes, найбільше бурових верстатів у першому кварталі цього року було задіяно в Саудівській Аравії, де бурило в середньому 87 одиниць, що лише на 41 більше, ніж в Україні".

Світова динаміка наочно показує, що Близький Схід та Європа вже досягли межі своїх можливостей щодо видобутку. Там ситуація стабільна, але є ознаки стагнації. На нашому континенті активність демонструють лише Україна та, значно менше, Туреччина. Америка, як Північна, так і Південна, мають негативну динаміку. США так і взагалі показують шалене падіння інвестицій у видобуток.

А ось Тихий океан та, особливо, Африка - це головні світові "точки росту" сектору видобутку – як газу, так і нафти. І там, і там, до речі, велику активність проявляє саме Китай, який є головним споживачем викопного палива у світі. Динаміка зростання видобутку там, до речі, досить схожа на українську.

Яким чином нам взагалі вдалося нав’язати конкуренцію таким великим та потужним країнам? Бо велика кількість працюючих зараз верстатів означає, що найближчими роками зростатиме й видобуток. А в нас найпотужніші газоносні площі – на сході країни. Сам там, де війна найближче.

Які переваги є у України

Як Україні, попри війну та обстріли, вдалося так наростити потужності для видобутку газу? За інформацією АГКУ, головна умова (окрім захисту ЗСУ, звісно) - це податкові стимули для компаній, які займаються розвідкою та видобутком природнього газу.

"Стимулююче оподаткування було запроваджене у 2018 році, і завдяки ньому торік в Україні було закладено 150 нових свердловин. Це рекордна кількість за останні шість років, відколи діють стимули. Буріння нових свердловин є критично необхідним для підтримки й збільшення видобутку газу. Адже більшість родовищ в країні суттєво виснажені, щорічне природне падіння на старих свердловинах складає в середньому 15 відсотків", - пояснює Артем Петренко.

Застосування сучасних технологій, за його словами, дозволяє ефективно працювати навіть зі старим фондом свердловин. Податкові стимули також дозволяють швидше освоювати нові ділянки, які придбані на останніх аукціонах. Основними газовидобувними регіонами в Україні залишаються Харківщина та Полтавщина, де видобувається майже 92% газу та знаходиться 76% балансових запасів. Це попри те, що Харківщина дуже постраждала від війни.

"Газовидобувні обʼєкти й інфраструктура неодноразово потрапляли й потрапляють під обстріли російських терористів. З початку повномасштабної війни деякі виробничі промисли, зокрема на Харківщині, були захоплені російськими терористами, - продовжує очільник асоціації. – Оскільки верстати знаходилися в зоні бойових дій, вони були пошкоджені. Крім того, частину обладнання терористи вкрали або понівечили. Тож, компанії потрібно було ремонтувати верстати, щоб мати змогу їх використовувати в роботі".

Втім, поки що збільшення кількості бурових верстатів не дуже впливає на, власне, видобуток. Торік Україна видобула 18,7 млрд кубометрів газу, що приблизно на 1% більше показника 2022 року. І здебільшого силами державних компаній – "Укргазвидобування" і "Укрнафти". Тобто, зростання кількості верстатів – це, скоріше, "аванс" на майбутнє, ніж "перемога" вже зараз.

Попри це, Артем Петренко випромінює оптимізм.

"Якщо говорити коротко, то в умовах повномасштабної війни та щоденних ракетних обстрілів українським видобувникам вдалося втримати виробництво. Минулу зиму Україна вперше пройшла виключно на газі власного видобутку, завдання на найближчий опалювальний сезон - також обійтися без імпорту. Кожен кубометр українського газу є важливим для проходження наступної зими і зміцнення енергобезпеки країни", - зауважує фахівець.

За його словами, зараз і державні, і приватні підприємства зосереджені на тому, щоб наростити обсяги видобутку, завдяки чому й зберігається позитивна тенденція. Впливають також державні інвестиції у галузь, які сприяють роботі саме державних компаній.

""Укргазвидобування" у першому кварталі наростила газовидобуток майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо говоримо про загальний обсяг, то в січні-березні зафіксовано зростання середньодобового видобутку газу в країні на 2,4% - до результатів першого кварталу 2023-го, - продовжує Артем Петренко. – За результатами видобутку газу у 2023 році частка державних підприємств у загальній структурі склала 80%, приватних – 20%".

Що ж гальмує саме приватний сектор? Окрім впливу війни, це, головним чином, проблеми з реалізацією видобутого газу та зупинка деяких спецдозволів.

"Незважаючи на це, приватні компанії продовжують працювати та інвестувати в український газовидобуток. Хоча, як я вже і говорив раніше, є різні фактори, які не залежать від видобувників, але напряму впливають на їхню роботу", - завершує виконавчий директор АГКУ.

Таким чином, ситуація в українському газовидобуванні залишається складною, хоча є й місце для позитиву. Адже ми дійсно нарощуємо кількість бурових верстатів найбільше у Європі та є лідером навіть на тлі світових лідерів з видобутку.

З іншого боку, наші родовища, переважно, виснажені ще з радянських часів. Зараз важко уявити, але у 1973 році Україна, завдяки Шебелінському родовищу під Харковом, видобувала 68 млрд кубометрів на рік, що "тримало на плаву" весь СРСР. А зараз ми маємо менше 19 мільярдів "кубів", попри те, що в нас найбільше бурових у Європі – тобто, результат кожної окремої свердловини не вражає.

Тим не менш, робити свердловини й запускати нові бурові верстати потрібно. Адже це теж "фронт" - тільки енергетичний. Ми вже повністю забезпечуємо себе газом власного видобутку. На тлі зруйнованої промисловості, цього поки що вистачає. Але економіка до війни вже адаптувалася та зростає. А, отже, й попит на газ буде зростати, і треба бути готовими його задовільнити.

Попри всі військові та бюрократичні виклики, процес нарощування видобутку повинен продовжуватися, щоб ми знов не повернулися до залежності від імпорту, як це вже було під час "газових криз", спровокованих Росією у попередні роки. Чим більше в нас буде власного газу, тим менш вразливими ми будемо для будь-якого зовнішнього впливу.