Причиною відключень є наслідки ворожих атак на енергосистему.

У п’ятницю, 27 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії, повідомили в "Укренерго".

Для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 14 годин). Для промисловості, в свою чергу, діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною застосування обмежень є наслідки ворожих атак на енергосистему.

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В "Укренерго" радять споживачам перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

Ситуація в енергетиці – інші новини

Учора, 25 листопада, Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого нові знеструмлення зафіксували у п'яти областях. Під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Найскладнішою ситуація була на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала енергетику України та її нафтогазовий сектор. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов тоді повідомляв, що за цей період зафіксували 224 інциденти. Ці атаки призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

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