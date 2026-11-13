Частина Київської області може залишитись без світла до 20 годин на добу, - чиновник

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

В частинах Фастівського, Бучанського і Обухівського районів області через аварійну ситуацію на лінії електромережі світло може бути відсутнє до 20 годин на добу, заявив голова Гатненської громади Олександр Паламарчук.

"Спілкувався з представниками ДТЕК, є аварійне відключення по лінії 110 кВт, це частина Фастівського, Бучанського і Обухівського районів", - повідомив чиновник.

За його словами, наразі введено електропостачання лише однієї черги споживачів, що може означати відсутність світла по 18-20 годин на добу.

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"Приблизно 3 години світло є і 18 немає, але це приблизно. Можливо трохи більше буде світла і трохи менше не буде, а можливо 2 години буде і 20 не буде. Зараз аварійники працюють над тим, щоб полагодити те пошкодження", - зазначив Паламарчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Протягом останньої доби Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у 12 областях. Також у ДТЕК повідомили про екстрені відключення у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському районах Київської області.

13 листопада у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 1,5 до 3 черг (від 6 до 12 годин на добу).

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