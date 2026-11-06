'Конотоп' у столиці: у деяких киян світло відсутнє 5 діб, є проблеми з водою та опаленням

Під "удар" потрапили зокрема будинки у Шевченківському районі столиці.

Кияни масово скаржаться на жорсткі відключення світла, які за графіками подекуди вже сягають 20 годин. Однак у столиці є будинки, у яких світло не включалося вже кілька діб поспіль.

Як розповіла УНІАН киянка Наталія Калініченко, світло будинках за адресою вул. Юрія Глушка, 10 і 10А не з’являлося вже 5 діб – з 1 листопада 2026 року.

"Щоразу ми пишемо/дзвонимо/ходимо в приймальні ДТЕК, ЖЕК, диспетчерської Шевченківського району, депутата Бродського, викликаємо поліцію - і у відповідь отримуємо відписку із категорії "чекайте". У нас світла немає з 1 листопада", - зазначає жителька постраждалого будинку у розмові з УНІАН.

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За її словами, проблеми з енергозабезпеченням будинку розпочалися давно – ще у жовтні минулого року світла за зазначеними адресами не було 4 доби. Цього року проблема стала ще масштабнішою.

"Відбувається на повторі одна й та сама ситуація: коли діють графіки, наші будинки включаються і виключаються з усіма. Але щойно починаються аварійні відключення - наші будинки потім не запускаються. Напруга в районі 117-200 В. Є 15 хвилин максимум і на цьому закінчується", - каже киянка.

"Після першого аварійного виключення нас просто не включають. І в той час як в інших включають-виключають за графіком, ми пишемо 100500 заяв у всі інстанції", - деталізує Калініченко.

За її словами, енергетики визнають проблеми, але кажуть, що немає обладнання для ремонтів.

"Минулого лютого електрики сказали, що проблема з обладнанням, треба міняти, але точно не зараз. Лютий, тотальні блекаути, всі зрозуміли. Проте через півроку ми вийшли на той самий результат: проблема є, рішення нема, нема відповідей, є відписки", - каже вона.

До електричної катастрофи додались також проблеми з опаленням. Калініченко зазначає, що опалення у будинку з’явилось 4 листопада, але одразу ж після цього у якійсь з квартир стався порив труби – і тепло зникло. Окрім цього зникала вода, але це питання вирішили впродовж доби.

5 листопада жителі постраждалих будинків зібралися біля електрощитка та викликали поліцію, яка зафіксувала їхнє звернення.

"Будинки з нами на одній лінії вже включились і виключились. У нас світла нема 5 діб", - підсумувала Калініченко.

Варто зазначити, що це не унікальна ситуація для Києва. Відповідно до інформації з соцмереж, жителі Виноградаря вже блокують дороги, оскільки електропостачання в окремих будинках відсутнє три доби.

Окрім того, 4 та 5 листопада повідомлялось про перекриття доріг у районі Академмістечка, станції метро "Житомирська" та Оболоні. Люди там також скаржились на відсутність електропостачання кілька діб поспіль.

Тим часом, у ДТЕК відреагували на акції протесту та зазначили, що причина тривалої відсутності світла в окремих будинках – аварії. Там уточнили, що через постійні відключення зростає навантаження на електромережі, а коли світло повертається, українці вмикають одночасно бойлери, чайники, пральні машини, електроплити, що споживають багато струму. А це спричиняє перевантаження та аварії як на мережах компанії, так і всередині будинків.

"Але аварій щодня десятки, і кожен ремонт вимагає часу", - сказали в енергокомпанії.

Масштабні проблеми зі світлом у Києві

Внаслідок російських атак у січні 2027 року столичні ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 більше не в змозі виробляти електроенергію. Через це Київ залишився майже без внутрішньої генерації. При цьому ворог обстрілює підстанції, що живлять столицю ззовні. Останні дні Київ живе у режимі регулярних аварійних відключень електроенергії.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко повідомляв, що Україна не отримала вчасно енергетичне обладнання, необхідне для проведення ремонтів на уражених енергооб’єктах, що впливає на тривалість відключень.

У свою чергу, центральна влада та експерти неодноразово наголошували, що столиця згаяла час та провалила підготовку до зимового сезону.

Водночас масштабні проблеми з електропостачанням спостерігаються не лише у Києві. Однією з найрезонансніших була ситуація у місті Конотоп Сумської області. Там місцеві жителі були без світла 5 діб. Після резонансу у ЗМІ центральна влада звернула увагу на проблему та посприяла відновленню електропостачання у місті на п’ятий день.

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