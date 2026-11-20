Енергетики оглянуть обладнання та розпочнуть ремонти, коли дозволить безпекова ситуація.

В Одесі в п'ятницю, 20 листопада, під час повітряної тривоги зникло світло та вода, а також не працює міський електротранспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, місцеві жителі повідомляють про проблеми з опаленням. Моніторингові канали попередили про атаку реактивних дронів.

У пресслужбі Одеської міської ради також заявили, що через відключення електроенергії тимчасово призупинено рух усіх трамваїв і тролейбусів.

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У ДТЕК заявили, що в Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення світла.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання та розпочнуть ремонти. Насамперед маємо повернути світло до об’єктів критичної інфраструктури, а потім в оселі", - ідеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що в Одеському районі сталося знеструмлення двох великих підстанцій.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер з посиланням на "Укренерго" заявив, що внаслідок нічних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України порушено роботу об'єктів енергосистеми, що вплинуло й на енергопостачання на Одещині. Фіксуються відключення світла в Одеському районі, зокрема в Одесі.

Раніше Кіпер повідомляв, що вранці російські війська атакували енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Внаслідок цієї атаки без світла залишилися понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах.

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Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки російських окупантів у ніч проти 20 листопада атомні електростанції в Україні вимушено знизили потужність генерації.

За його словами, під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок атаки була знеструмлена частина споживачів у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Було запроваджено аварійні відключення світла у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях.

Крім того, у західних областях України після російської атаки ввели графіки відключення світла.

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