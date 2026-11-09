Росія атакувала енергетику 12 областей: де найскладніша ситуація зі світлом

Через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині.

Упродовж доби російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок чого була знеструмлена частина споживачів в 12 регіонах, повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Протягом доби ворог атакував енергетичні об’єкти в кількох областях, внаслідок чого на ранок знеструмлені частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях", - зазначив Некрасов.

За його словами, через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. Він вказав, що лише протягом минулого тижня Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори. Загалом зафіксовано 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об’єктів енергетичної й нафтогазової інфраструктури.

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В Міненерго додали, що у всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Їх ускладнюють постійні повітряні тривоги, однак після відбою ремонтні бригади одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання.

"На Сумщині внаслідок атаки дрона на службовий автомобіль поранення отримали троє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні. Це чергова цілеспрямована атака на працівників енергетичної галузі, які щодня працюють над відновленням світла для українців", - зазначив Некрасов.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна генерує достатньо електроенергії, але має дефіцит. Причина у тому, що РФ б'є по розподільчих станціях.

Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Козир повідомляв, що ворог цілеспрямовано завдає ударів по пʼяти підстанціях напругою 330 кВ, які утворюють енергетичне кільце Києва та забезпечують передачу електроенергії до столиці.

Раніше експерт Станіслав Ігнатьєв розповідав, чому в деяких будинках Києва немає світла по кілька діб. Зокрема, за його словами, постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад.

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