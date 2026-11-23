Складною залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині.

Протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

"Ворог продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України. Лише протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом за цей період зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури", - сказав Некрасов.

Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури та бойових дій станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

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За його словами, складною залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині, де ворог завдав масштабних руйнувань енергетичним об’єктам, які забезпечують електропостачання регіонів. Наразі в регіонах поступово відновлюють електропостачання споживачам.

Минулої доби на Дніпропетровщині ворог атакував об’єкт газової інфраструктури. Внаслідок удару постраждали троє працівників. Двоє зазнали контузій, ще один отримав важкі поранення, його доставили до лікарні, де йому надається уся необхідна медична допомога.

У Міненерго додали, що через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

22 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що ворог вдався до тактики знищення мереж і ліній передач в Україні. За словами президента, ворог намагається відрізати від енергоджерел Одесу та область, а також Дніпропетровщину.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляв, що за дорученням президента військових спеціалістів планують залучити до ремонтів пошкоджених об'єктів енергетики. Планується залучати до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони.

20 листопада в Одесі сталося масштабне знеструмлення, зникло світло та вода, не працював міський електротранспорт.

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