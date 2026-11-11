Росія атакувала енергетику восьми областей: де найскладніша ситуація зі світлом

Найскладнішою залишається ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у восьми областях, повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Протягом доби Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях", - сказав Некрасов.

Він підкреслив, що найскладнішою залишається ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. Складною, за його словами, також залишається ситуація і в прифронтових регіонах через бойові дії та постійні обстріли. Ворог щодня систематично атакує там енергетичну інфраструктуру.

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В Міненерго вказали, що енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Проте відновлювальні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

"Минулої доби у Слов’янську на Донеччині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під удар російського дрона. Внаслідок чого один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - зазначив заступник міністра.

Крім того, через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У відомстві додали, що в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності. Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

11 листопада стало відомо, що РФ масовано атакувала об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу ударними БПЛА, внаслідок чого частина міста залишилась на ранок без електрики.

10 листопада повідомлялося, що внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру частина споживачів у шести областях залишилася без світла.

Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Козир повідомляв, що ворог цілеспрямовано завдає ударів по пʼяти підстанціях напругою 330 кВ. Саме ці об'єкти утворюють енергетичне кільце Києва та забезпечують передачу електроенергії до міста.

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