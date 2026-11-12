Росія атакувала українську енергетику: в яких областях проблеми зі світлом

Унаслідок російського удару по Полтавській області постраждали четверо енергетиків.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що часткові знеструмленння зафіксували в дев’яти областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях", – зазначив Некрасов.

У Полтавській області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо енергетиків. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу.

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За словами Некрасова, енергетики продовжують відновлювальні роботи. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, проте їхню роботу ускладнюють часті повітряні тривоги.

Він нагадав, що у більшості регіонів України запроваджено графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності.

"Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину", – вказав Некрасов, додавши, що найактуальнішу інформацію публікують оператори систем розподілу у своїх регіонах.

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Перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко зазначив, що наразі неможливо робити довгострокові прогнози щодо електропостачання взимку. За його словами, планувати ситуацію в енергосистемі можна лише на одну добу вперед.

Він пояснив, що подальший розвиток подій залежатиме від кількох ключових чинників: вибору цілей для російських атак, масштабів пошкоджень, наявності необхідного обладнання та швидкості відновлення пошкодженої інфраструктури.

Водночас керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп попереджає про ризик тривалих блекаутів у великих містах України. За його оцінкою, деякі з них можуть залишатися без електроенергії до двох тижнів, причому ймовірність такого сценарію доволі висока.

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