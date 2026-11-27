Найскладніша ситуація залишається на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів у шести областях є знеструмлення, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

"Протягом минулої доби ворог знову завдавав прицільних ударів по ключових підстанціях та розподільних мережах. Внаслідок атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - сказав він.

Некрасов вказав, що складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів там знеструмлена значна частина споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Відео дня

Через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Дніпропетровській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Заступник міністра також наголосив, що там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, тому для відновлення електропостачання потрібно більше часу.

Енергетика України - останні новини

27 листопада у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 14 годин). Для промисловості, в свою чергу, діятимуть графіки обмеження потужності.

За минулий тиждень РФ 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та наш нафтогазовий сектор. За цей період зафіксували 224 інциденти, які призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що пропозиції МВФ щодо підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні є раціональними і в основному правильними. Однак експерт не вважає, що уряд найближчим часом підвищить плату на комунальні послуги.

Вас також можуть зацікавити новини: