Зеленський звернувся до країн Латинської Америки по допомогу з електричним обладнанням

Йдеться про трансформатори, кабелі живлення, генератори тощо.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Латинської Америки та Іспанію терміново допомогти Україні електричним обладнанням, аби швидко можна було відновлювати пошкоджену російськими ударами енергетичну мережу та електростанції. Про це голова держави заявив під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченій Україні.

Як зазначив президент, російські атаки на українські електростанції і енергетичну мережу зараз становлять одне з найбільших випробувань для України.

Голова держави зауважив, що російські окупанти запускають дрони "Шахед" і ракети з метою ураження енергетичного обладнання, яке живить українські атомні електростанції.

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"Кожна електростанція в Україні зазнала руйнувань одним чи іншим чином внаслідок атак. І наші люди дійсно дуже наполегливо працюють 24/7, аби полагодити пошкодження і відновити електропостачання", - відзначив Зеленський.

Він підкреслив, що тисячі ремонтних бригад, працівників з українських енергетичних компаній і звичайних людей щодня звершують героїчні подвиги, відразу же, аби не дозволити Росії занурити Україну у повне знеструмлення.

У зв’язку з цим, як наголосив Зеленський, Україні потрібна якомога більша міжнародна співпраця, аби продовжувати відбудовувати і ремонтувати українську енергетичну систему.

"Ми терміново потребуємо обладнання, більше обладнання. Нам потрібні трансформатори, кабелі живлення, більше електричного устаткування і генератори, як газові, так і дизельні. Ми знаємо, що компанії в Іспанії і Латинській Америці можуть допомогти з цим", - сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена в трансформаторах з Бразилії, Мексики, Аргентини й Колумбії, у кабелях живлення з Чилі, і в електричному обладнанні, кабелях та генераторах з Іспанії.

Президент уточнив, що Україні терміново треба обладнання, яке підходить для української електромережі. Він закликав підтримати Україну.

Аварії в енергосистемі України частішатимуть

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня запроваджують екстрені та аварійні відключення світла внаслідок російських повітряних атак. Особливо критична ситуація в Києві.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук повідомляв, що в Україні можуть частішати випадки системних аварій у зв’язку з відсутністю капітальних ремонтів, зношеності або дефіциту обладнання.

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