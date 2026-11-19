Енергетична безпека Європи залежатиме від маленького містечка за полярним колом.

Роль Норвегії і її нафтогазової галузі в енергетичній безпеці Європи зростає на тлі нестабільної ситуації на Близькому Сході. Країна розширює видобуток на родовищах на Крайній Півночі і посилює військову безпеку в арктичному регіоні всього за 400 кілометрів від території Росії, пише Bloomberg.

Перебої в постачанні, спричинені війною між США та Іраном, поставили під сумнів надійність регіону Перської затоки як постачальника, що спонукало до пошуку альтернативних джерел енергії. Це надало нового імпульсу європейським зусиллям із диверсифікації енергопостачання, які розпочалися ще після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Одне з найпівнічніших міст Європи та світу, норвезьке містечко Гаммерфест з населенням всього 10 тисяч осіб, опинилося в центрі зусиль із пошуку нових ресурсів у регіоні. Воно розташоване на 1600 кілометрів ближче до Північного полюса, ніж загальновизнана "нафтова столиця" країни Ставангер.

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На північній околиці міста - на острові Мелькьоя розташований єдиний у Європі завод із виробництва скрапленого природного газу. Газ надходить сюди 143-кілометровим трубопроводом із родовища "Сньовіт" (Snøhvit), що належить компанії Equinor – це був перший морський видобувний проєкт у Баренцевому морі.

Норвегія має понад півстолітній досвід видобутку нафти й газу в Північному морі – одному з найсуворіших середовищ, де доводиться працювати людям. Нині енергетична галузь просувається в ще більш суворі райони Арктики, що йде на користь Гаммерфесту, який слугує береговою базою для розвідки та видобутку в цьому регіоні.

Із 70 нових ліцензійних ділянок для розвідки, розглянутих Норвегією цього року, 38 розташовані в Баренцевому морі, біля північного узбережжя. Державна енергетична компанія Equinor ASA спрямовує 7,4 мільярда доларів щорічно на підтримку видобутку на норвезькому континентальному шельфі, причому половина цієї суми призначена для північних районів.

В Equinor вказують, що Європі знадобиться більше нафти й газу, ніж Норвегія спроможна експортувати чи поставити. Роль цієї країни як надійного демократичного постачальника, здатного задовольнити цей попит, значно зросла, а це передбачає збільшення обсягів видобутку нафти й газу на вже наявних родовищах і проведення геологорозвідувальних робіт.

У останньому річному звіті Норвезького директорату з питань морських нафтогазових ресурсів (Norwegian Offshore Directorate) північна частина Баренцевого моря характеризується як "регіон із найвищою ймовірністю великих відкриттів на норвезькому шельфі" – тут зосереджено понад 60% усіх ще не розвіданих ресурсів.

Небезпека з боку Росії

Паралельно з розширенням енергетичних проєктів посилюється і військова присутність у регіоні, який нині вважається критично важливим для оборони. Наразі Осло розглядає свого російського сусіда як найбільшу загрозу національній безпеці.

На схід від Гаммерфесту, за 180 км від російського кордону, розташована військова база Порсангмоен, де базується бригада "Фіннмарк" (Finnmark Brigade), створена в серпні 2025 року для захисту найпівнічнішого регіону Норвегії від Росії.

Росія не залишає посилення Норвегією розробок поза увагою: вона регулярно направляє винищувачі в район нафтовидобувного об’єкта "Йохан Кастберг" (Johan Castberg) у норвезькій частині Баренцевого моря. Крім того, компанія Equinor стикається з кібератакою, хоча прямого звинувачення на адресу Москви не пролунало.

Діяльність інших країн в Арктичному регіоні

Тим часом, інші країни також проводять активну політику в Арктичному регіоні. У червні уряд США запропонував права на оренду ділянок для видобутку нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на Алясці, а також намагається послабити регуляторні норми щодо розвідувального буріння.

У серпні Китай відкрив новий торговельний шлях до Європи через Арктику, а Росія розвиває енергетичну та військову інфраструктуру вздовж Північного морського шляху, дедалі частіше використовуючи його для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю. У березні Канада оголосила про нову арктичну стратегію, яка, зокрема, передбачає створення транспортного коридору для доступу до родовищ стратегічних корисних копалин.

Нафтові родовища у світі – останні новини

Туреччина нещодавно виявила близько 135 мільйонів барелів нафти у двох нових родовищах на південному сході країни. Їхня розробка має допомогти країні збільшити добове виробництво нафти в регіоні до понад 100 тис. барелів у другій половині 2027 року.

В середині серпня Бразилія виявила велике родовище нафти, яке в країні вже назвали "паспортом у майбутнє". За попередніми оцінками, воно може містити близько 10 мільярдів барелів нафти потенційною вартістю приблизно 720 мільярдів доларів.

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