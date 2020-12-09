Радіоактивні матеріали можуть потрапити в підземні води, якщо шахти відключать від електроенергії через борги.

Видобуток урану в Україні практично зупинився. Конвеєрні стрічки всіх трьох шахт в країні стоять не рухомо через недостатнє фінансування.

Читайте такожForbes: Для України битва за енергетичну незалежність найважливішаПро це пише Der Spiegel, додаючи, що в Кіровоградській області розташовані українські державні уранові шахти. На кожній з них працюють лише основні системи вентиляції й відкачування води з міcць, де відбувається видобуток. Приблизно 5000 працівників зараз у неоплачуваній відпустці.

Причина зупинки українських уранових шахт - борги державної компанії "Енергоатом" на суму, яка еквівалентна 4 мільйонам євро. "Енергоатом" єдиний покупець урану, який видобувають на державних шахтах.

Експлуатація трьох шахт зупинена, а оператор до весни стане банкрутом. Хоча затримки виплат зарплатні й нестача необхідних засобів захисту й обладнання почалися вже давно. Профспілки бояться, що через несплату рахунків шахти від'єднають від електрозабезпечення. Це означає, що вода з шахт більше не буде відкачуватися насосами. Тож радіоактивні матеріали можуть заразити підземні води в регіоні. Якби так сталося, це було б екологічною катастрофою.

Читайте такожЕнергоатом звинуватив Міненерго в умисному обмеженні потужностей українських АЕСDer Spiegel нагадує, що державна компанія "Енергоатом" керує чотирма АЕС в Україні. 15 енергоблоків вироблять половину електроенергії, яку споживає країна. П'ятою електростанцією компанії була Чорнобильська АЕС, постраждала від аварії в 1986 році. Її робота була поступово зупинена після 2000 року.

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Переклад: Лесь Димань